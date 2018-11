Hé lộ động cơ sát hại dã man người phụ nữ bán đậu ở chợ Bến Tắm

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h45 ngày 14/11, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) – Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo của Công an thị xã Chí Linh về việc chị Đinh Thị Ngọc Ánh (SN 1992, trú tại Khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh) bị Chu Văn Khoa (SN 1983, trú tại khu dân cư Trại Mét, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) sử dụng súng tự chế bắn và sử dụng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực tại cổng chợ Tân An (phường Bến Tắm). Hậu quả, chị Ánh tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, Khoa dùng dao đâm 3 nhát vào bụng mình. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Khoa được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thị xã Chí Linh. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h20 ngày 14/11, Chu Văn Khoa đi xe máy một mình đến cổng chợ Tân An gặp chị Đinh Thị Ngọc Ánh đang bán đậu phụ tại cổng chợ.

Lúc này, Khoa rút súng tự chế cất giấu trong người bắn vài phát, trong đó có một phát súng trúng vùng vai trái của chị Ánh.

Sau đó, Khoa tiếp tục sử dụng một con dao gấp đâm 3 nhát vào vùng ngực trái và sử dụng một dao bầu đâm một nhát vào ngực và một nhát vào hõm ức của chị Ánh.

Sau khi gây án, Chu Đăng Khoa tự dùng dao gấp đâm 3 nhát vào bụng mình và gục tại hiện trường.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên, theo lời của chị Chu Thị N. (SN 1980, trú tại khu trung tâm phường Bến Tắm – chị gái của Chu Đăng Khoa) và ông Chu Văn T. (SN 1958 – bố đẻ của Chu Đăng Khoa), khoảng hơn 1 năm trước, chị Ánh có kể với chị N. về việc chị Ánh và Khoa có nhắn tin qua lại với nhau.

Sau đó, chị Ánh không muốn tiếp tục có quan hệ với Khoa nhưng Khoa không đồng ý. Khoa đã đe dọa chị Ánh và hai bên có lời qua tiếng lại với nhau.

Trước sự việc trên, chồng chị Ánh đã gặp nói chuyện với Khoa về việc trên. Đồng thời, Công an phường Bến Tắm cũng đã làm việc với Khoa về nội dung nhắn tin đe dọa chị Ánh. Tuy nhiên, đến ngày 14/11 thì xảy ra vụ án đau lòng trên.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà