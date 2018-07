Hé lộ nguyên nhân 2 cô gái bị bắn nhiều phát vào đầu

Tại bệnh viện Quân Y 175, bệnh nhân tên N.T.M.C (35 tuổi) bị bắn 2 viên vào đầu, 1 viên vào lòng bàn tay gây gãy 3 ngón tay, 1 vết đâm đùi, 1 vết đâm sâu ở sườn gây tràn dịch màn phổi cùng nhiều vết thương cạn. Hiện còn mảnh viên đạn trong đầu và trong tay, nằm ở khoa B4 - Phẫu thuật lồng ngực . Sức khỏe yếu nên chưa biết khi nào mổ lấy ra.

Nạn nhân thứ 2 là N.T.Y.T (24 tuổi, quê Đồng Tháp) bị đối tượng Lê Ngọc Sơn (bạn trai cũ) đâm nhiều nhát ở bụng gây vỡ gan, bắn nhiều phát súng vào đầu. Ngoài ra còn bị đối tượng Sơn dùng chày đập nhiều phát vào đầu. Hiện T. nằm điều trị ở khoa Ngoại Bụng.

Anh Nguyễn Thành Được (33 tuổi, quê Bến Tre) chồng chị C. hiện đang nuôi vợ kể, anh làm nhạc công ở quê, còn vợ làm trên Sài Gòn nên không biết chuyện gì. Được biết hai nạn nhân nữ cùng làm ở một nhà hàng, C. là quản lý còn T. là nhân viên.

Hiện nạn nhân vẫn đang được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện Quân y 175

Theo lời chị C., T. và Sơn yêu nhau đã 4 năm. Sơn là đối tượng vô công rỗi nghề, hay tụ tập đá gà, phá làng phá xóm không chịu làm ăn, bạn gái thường xuyên cho tiền xài. Hai người phát sinh mâu thuẫn đã lâu, đến cuối tháng 4/2018 thì chia tay. Biết T. có bạn trai, Sơn cho rằng bạn gái cũ chê mình nghèo và mọi chuyện do chị C. tiếp tay xúi giục.

Khoảng thời gian gần đây Sơn nhiều lần đưa hình ảnh C. và T. lên mạng xã hội bôi nhọ, khủng bố Facebook, đã một lần hăm dọa trả thù trực tiếp. Chị C. cũng từng báo công an đối tượng này.

Lúc 13h ngày 10/7, Sơn đến nhà C. và T. chửi bới, hăm dọa bạn gái. Khi thấy chị C. cầm điện thoại, đối tượng nghĩ nạn nhân báo công an nên tiến tới chốt cửa, rút súng bắn 2 nạn nhân.

Sau đó Sơn tiếp tục dùng dao đâm, dùng chày trong bếp tấn công nhiều lần vào đầu C. và T. Sau khi nghĩ hai người đã chết, đối tượng dùng thuốc trừ sâu chuẩn bị sẵn tự tử.

Yến Nhi