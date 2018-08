Hé lộ nguyên nhân anh rể dùng dao đoạt mạng em vợ

Ngày 10/8, Công an thành phố Huế tiến hành biểu dương tập thể Công an phường Phú Cát (thành phố Huế) về thành tích khám phá, truy bắt nhanh chóng một đối tượng gây ra vụ giết người trên địa bàn phường này; đồng thời, thông tin ban đầu về nguyên nhân án mạng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 2h30 rạng sáng 9/8, Đinh Trường Huấn (sinh năm 1962, trú tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Cát, Huế) sang nhà mẹ vợ (cũng ở đường Mạc Đình Chi, phường Phú Cát) để tìm vợ là bà Hoàng Thị Ngọc Y.

Theo điều tra ban đầu của công an, khi đến nhà mẹ vợ, đối tượng Huấn gặp ông Hoàng Ngọc C. là em ruột của bà Y. Sau đó, giữa hai người đàn ông này xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, ông Huấn rút dao thủ sẵn trong người đâm ông C. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nên ông C. đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế phối hợp công an địa phương và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Nghi phạm Huấn cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện, vụ án tiếp tục được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế thụ lý điều tra, làm rõ.

Ngọc Văn