Hé lộ nguyên nhân vụ rượt chém khiến 2 người thương vong ở chung cư

TPO - Liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở chung cư Homyland (quận 2, TPHCM), công an đã tạm giữ nghi can gây án để điều tra làm rõ. Bước đầu nghi can này thừa nhận do ghen tuông nên đã gây án.