Hé lộ thủ đoạn ngụy trang ma túy trị giá 500 tỷ đồng trước khi xuất ngoại

Sau khi thời cơ đến, thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an đã quyết định phá án vào ngày 11/5. Cùng thời điểm này, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM đã chỉ đạo khẩn trương chia thành 5 tổ, chuẩn bị sẵn 3 phương án linh hoạt để phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngăn chặn ngay.

Ngoài quân số của Cục Cảnh sát ma túy còn có hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Cục Hải quan TPHCM, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động), Công an các quận Bình Tân, Tân Phú; huyện Bình Chánh (Công an TPHCM) cùng Công an Bình Dương đồng loạt ra quận.

Lần lượt đối tượng cầm đầu Liu Ming Yang (34 tuổi) và 3 đàn em gồm Jhu Minh Jyun (32 tuổi), Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, cùng mang quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc, bạn gái Jyun) và Tô Gia Mỹ (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) sa lưới.