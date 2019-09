'Hiệp sĩ' Bình Dương bắt đối tượng kề dao cướp xe người đi đường

Quảng cáo

Chiều ngày 10/9, Công an phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết vừa nhận bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (quê Thanh Hóa) từ đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải để tiếp tục làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đối tượng (giữa) bị bắt giữ để điều tra hành vi cướp tài sản

Sáng cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh Nguyễn hoàng Hải về việc anh bị một đối tượng kề dao vào cổ rồi cướp xe máy khi anh đang lưu thông trên đường.

Nhận lời nạn nhân, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các anh Lương Hoá, Lê Quốc Nhã, Phan Văn Tú, Phạm Tấn Thanh và Trực Nguyễn lên kế hoạch truy tìm trên các ngã đường. Quá trình tìm kiếm, “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng như miêu tả xuất hiện tại một quán cà phê ở phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương.

“Hiệp sĩ” sau đó tiến đến đưa đối tượng về Công an phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một (nơi xảy ra vụ cướp xe) để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi dùng dao cướp xe máy của nạn nhân. Tuy nhiên, đối tượng khai chiếc xe đang bị công an phường An Bình, TX. Dĩ An do bị kiểm tra giấy tờ nhưng không có giấy tờ gì để chứng minh nên bị tạm giữ xe.

Kiểm tra người đối tượng, công an phát hiện có biên bản tịch thu xe do Công an phường An Bình, TX. Dĩ An lập.

