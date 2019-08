Hiệu trưởng Đại học Đông Đô và cấp dưới thu tiền tỷ từ đào tạo trái phép

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 lãnh đạo, cán bộ Đại học Đông Đô để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác”. Trong số các bị can, CQĐT thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Văn Hòa (SN 1983), Hiệu trưởng và Phó trưởng phòng Đào tạo – Trần Ngọc Quang. Hai cán bộ khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú là Phạm Vân Thùy và Lê Thị Lương.



Được biết, hành vi vi phạm pháp luật của các bị can liên quan đến việc tổ chức tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh để thu tiền khi chưa được Bộ GĐ&ĐT cho phép.

Cụ thể, lợi dụng nhu cầu học của một bộ phận người dân cần có văn bằng, chứng chỉ phục vụ cho kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch viên chức, công chức…, Dương Văn Hòa - Hiệu trưởng Đại học Đông Đô đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng đại học thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho các học viên.

Các bị can Hòa, Quang, Thùy (từ trái qua) - Ảnh: CA cung cấp

Để thu hút học viên, Đại học Đông Đô ra thông báo chiêu sinh với những lời giới thiệu hấp dẫn về lợi ích của việc học văn bằng đại học thứ hai ngành ngôn ngữ Anh tại trường này, như: được miễn thi môn tiếng Anh trong việc thi tuyển, thi chuyển ngạch công chức, viên chức, thi đầu vào, đầu ra trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên, giảng viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính….

Mức học phí áp dụng đối với loại hình văn bằng 2 tiếng Anh do Hiệu trưởng Đại học Đông Đô ký năm học 2018-2019 có mức thu toàn khóa học từ 29,82 triệu đồng tới 35 triệu đồng.

Mặc dù theo thông báo thời gian đào tạo kéo dài từ 18 – 24 tháng, song thực tế việc tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh của Đại học Đông Đô chỉ là hình thức, học viên khi đã nộp hồ sơ, đóng tiền là đỗ. Quá trình học tại trường này, học viên cũng không học mà chỉ làm bài thi và sau đó được cấp bằng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Đại học Đông Đô đã tiến hành chiêu sinh trái phép hệ văn bằng 2 tiếng Anh chính quy từ năm 2016. Trong năm 2018, Hiệu trưởng rường đại học Đông Đô đã công nhận 2 đợt tốt nghiệp cho hàng trăm sinh viên văn bằng 2 tiếng Anh. Mỗi đợt có hàng trăm học viên được công nhận tốt nghiệp.

Dương Lê