Hình ảnh 2 kẻ có liên quan đến vụ nổ trụ sở Công an phường ở Sài Gòn

Qua trích xuất camera an ninh khu vực, Công an phát hiện 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy có liên quan đến vụ gây nổ lớn tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, làm nhiều tài sản hư hỏng và 1 cán bộ nữ bị thương.