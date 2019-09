Hoãn phiên xử vụ điểm thi Sơn La vì vắng mặt nhân chứng là lãnh đạo

Theo kết luận điều tra, bị can Trần Xuân Yến - Phó GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La thừa nhận nâng điểm cho 13 thí sinh. Cơ quan điều tra cũng triệu tập ông Hoàng Tiến Đức - GĐ Sở và ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó GĐ Sở với tư cách là người liên quan nhưng cả hai ông này đều chỉ thừa nhận nhờ xem giúp điểm các thí sinh.

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Minh Khoa (cán bộ Công an tỉnh Sơn La) đã trực tiếp đến nhà nhờ Lò Văn Huynh nâng điểm cho 3 thí sinh đạt tổng 27 điểm để xét tuyển đại học. Ngoài ra, ông Khoa còn đặt vấn đề với 2 cán bộ công an giữ an ninh trật tự khu vực chấm thi nhờ cán bộ chấm thi nâng điểm cho 2 thí sinh khác với số điểm rất cao.