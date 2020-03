Hoãn xử cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa tội nhận hối lộ do bị cáo ốm

Quảng cáo

Theo lịch, hôm nay (18/3), phiên tòa xét xử cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương tội “Nhận hối lộ” sẽ được mở. Tuy nhiên, TAND tỉnh Thanh Hóa đã cho hoãn do nhận được đơn xin vắng mặt cùng giấy tờ thể hiện ông Phương đang phải nhập viện. Tòa cho biết, phiên xử sẽ được rời sang tháng 4/2020.

Cựu đại tá Nguyễn Chí Phương bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố và có lệnh bắt tạm giam. Ông Phương bị VKSND Tối cao truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 2 Điều 354 BLHS 2015 có khung hình phạt tù từ 7 - 15 năm tù. Tuy nhiên, tháng 1/2019, ông Phương bị đột quỵ, phải nhập viện nên cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Trước đó, ngày 25/1/2019, giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc tước quân tịch đối với ông Phương.

Như Tiền Phong đã đưa tin, cuối tháng 11/2018, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn ghi âm nghi là nội dung trong "giao dịch chạy án". Ghi âm chia thành ba đoạn, đoạn thứ nhất được cho là trao đổi tại trụ sở Công an TP Thanh Hóa; đoạn thứ hai trao đổi ở nhà riêng và đoạn cuối là trao đổi với người phụ nữ trong nhà riêng của ông Phương.

Băng ghi âm có nhiều giọng nói khác nhau và ở các thời điểm khác nhau, trong đó có cả giọng nói trao đổi được cho là của ông Phương với thuộc cấp của mình từng làm việc tại Công an TP Thanh Hóa.

Theo đơn kêu cứu của ông Đ.ĐH, ông lấy chiếc xe máy Honda Air Blade là xe tang vật của người vi phạm đang để trong nhà xe của Công an TP Thanh Hóa mang ra ngoài sửa chữa để lấy phương tiện đi lại. Tuy nhiên, sự việc bị phát hiện và bị Đội CSĐT Công an TP Thanh Hóa thu hồi chiếc xe về đơn vị. Sau sự việc này, Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đ.Đ.H để xác minh. Ông này bị tước quân tịch, khởi tố điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 4/1, Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định đình chỉ công tác với ông Phương. Lý do để chờ kết luận điều tra của Bộ Công an liên quan đến việc ông Phương bị tố nhận 260 triệu đồng tiền “chạy án”.

