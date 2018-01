Học sinh tố thầy đánh chấn thương sọ não chỉ bị tụ máu dưới da

Liên quan vụ nam sinh lớp 9 Trường THCS Xuân Sơn, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) bị thầy thể dục tát chấn thương đầu dẫn đến tụ máu, phải nhập viện, ngày 20/1, đại diện Công an thị xã Đông Triều đã cung cấp một số thông tin điều tra.Theo đó, ngay sau khi biết thông tin qua dư luận, tối 18/1, Công an thị xã Đông Triều đã có mặt tại gia đình học sinh để xác minh sự việc. “Chúng tôi chưa tiếp cận hồ sơ bệnh án của em này nhưng qua xác minh, vết thương của cháu là tụ máu dưới da đầu chứ không phải tụ máu não như thông tin ban đầu”, vị đại diện Công an thị xã cho biết.Xác minh ban đầu, trước ngày bị thầy thể dục tát, học sinh này có đánh nhau với bạn. “Việc thầy Chức tát cháu Cường là có thật nhưng thương tích cần đánh giá thận trọng. Sáng 8/1, em học sinh này có đánh nhau và bị bạn đánh vào đầu và trong buổi học sáng cùng ngày, em này đã kêu bị đau đầu rồi...”.Khi cơ quan công an liên hệ, mẹ học sinh Cường cho biết: “Sáng 8/1, cháu chỉ đùa với bạn cùng lớp, không va đập vào đâu để có thể tụ máu. Ngày mùng 9/1, cháu bị thầy tát và ngã đập đầu vào cửa sổ mới có thể tụ máu”. Tuy nhiên, phụ huynh này thừa nhận qua thăm khám, Cường chỉ bị tụ máu dưới da đầu, não không bị tổn thương.Mẹ của Cường cũng cho biết, sau khi chữa trị ở BV Việt Đức và về nhà, ngày 19/1 gia đình lại phải đưa Cường vào BV Đa khoa Quảng Ninh vì cháu tiếp tục kêu nhức đầu. Theo giấy chuyển viện, học sinh Cường bị tụ máu dưới da đầu, não không bị tổn thương.Trước đó, theo báo cáo từ UBND thị xã Đông Triều, ngày 9/1, tại trường THCS Xuân Sơn, tiết 3 (môn Thể dục của lớp 9B) do trời mưa lạnh nên giáo viên Nguyễn Văn Chức (là giáo viên hợp đồng không xác định thời hạn bộ môn Thể dục) cho học sinh học trong lớp. Em Cao Kiên Cường (SN 2003, thường trú tại khu Xuân Viên 3, phường Xuân Sơn) đã phạm lỗi tự ý chuyển đổi chỗ ngồi, gây mất trật tự trong lớp. Sau khi nhắc nhở, thầy Nguyễn Văn Chức đã tát vào má em Cường 2 cái mà không biết trước đó em Cường đang bị tổn thương ở đầu.Tối cùng ngày, em Cường bị đau đầu nặng, gia đình cho đi khám tại Trung tâm y tế Đông Triều. Qua khám, thực hiện các xét nghiệm, Trung tâm y tế Đông Triều kết luận em Cường bị tổn thương ở vùng đầu, gây tụ máu não. Qua tường thuật của em Cường về sự việc, gia đình đã quy trách nhiệm cho thầy Nguyễn Văn Chức gây ra chấn thương cho em Cường. Sau đó, đại diện gia đình đã báo cáo sự việc bằng miệng cho Nhà trường vào chiều ngày 10/1.Đến chiều 14/1, gia đình chuyển viện đưa em Cường lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để phẫu thuật hút dịch. Đến nay, em Cường đã xuất viện về nhà, tình hình sức khỏe tiến triển tốt.Trước sự việc trên, UBND thị xã Đông Triều đã chỉ đạo tạm thời đình chỉ công tác 15 ngày đối với thầy Nguyễn Văn Chức. Giao Công an thị xã tiếp tục xác minh, làm rõ; phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Nội vụ, để làm rõ vụ việc báo cáo UBND thị xã để chỉ đạo xử lý theo đúng quy định và kịp thời thông tin tới dư luận.

Theo Báo Giao thông