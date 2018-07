Hội Nhà báo lên tiếng vụ phóng viên bị chặt thẻ hội viên

Cụ thể, ngày 19/7, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi Công an phường Văn Quán, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, đề nghị khẩn trương chỉ đạo làm rõ vụ việc, có biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật và thông báo với cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam bằng văn bản.

Hội Nhà báo nhận thấy, đây là sự việc nghiệm trọng, gây tổn hại về tinh thần, sức khoẻ và tài sản của nhà báo, phóng viên, hội viên khi tác nghiệp. Với chức năng bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp và chính đáng của nhà báo, phóng viên, hội viên. Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo để nghị xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc kiểm tra thông tin báo nêu vụ 2 phóng viên bị đe dọa, hành hung và phá hủy nhiều giấy tờ tùy thân.

Cụ thể, tại Văn bản số 3294/UBND-TKBT, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật vụ hai phóng viên bị hành hung khi đi tác nghiệp tại Cty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh.

Hai đối tượng có hành vi hành hung phóng viên. Ảnh: C.T

Ông Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 25/7 và trả lời thông tin báo chí theo quy định.

Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi Công an quận Hà Đông đề nghị khẩn trương chỉ đạo, điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 18/7, 2 phóng viên báo Gia đình Việt Nam là Hà Văn L. và Nguyễn Hải S. đến Cty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh ở số 5 ngõ 82, đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông (Hà Nội) để làm việc theo lịch đã được hai bên hẹn trước.



Tuy nhiên, trong quá trình làm việc tại công ty trên, 2 phóng viên đã bị 2 đối tượng (trong đó có người tên Huy) uy hiếp, đập điện thoại, chặt thẻ hội viên Hội Nhà báo và dùng những lời lẽ đe dọa, sau đó tiếp tục hành hung, đánh vào đầu và hủy toàn bộ giấy tờ liên quan của 2 phóng viên này.



Sau khoảng 1 giờ đồng hồ bị giam lỏng, phóng viên Hải S thoát được ra ngoài, báo về tòa soạn đồng thời nhờ Công an phường Văn Quán giúp đỡ, còn phóng viên Hà Văn L. vẫn bị các đối tượng giữ không cho ra ngoài.

Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, sau khi nhận được thông tin, Công an quận đã cử cán bộ phối hợp với Công an phường Văn Quán tiến hành xác minh vụ việc, mời 2 phóng viên và yêu cầu đối tượng tham gia hành hung phóng viên về trụ sở công an làm việc.

Minh Đức