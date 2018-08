Hôm nay, xử sơ thẩm vụ mua bán 'logo xe vua'

Tại phiên xử này, tòa không xét xử ai về hành vi nhận hối lộ, dù cựu cảnh sát giao thông (CSGT) Nguyễn Cảnh Chân (nguyên cán bộ Phòng CSGT, CA tỉnh Đồng Nai) bị truy tố khoản 4 Điều 365 với khung hình phạt 8-15 năm tù với tội danh “Môi giới hối lộ”.

Cáo trạng tại tòa sẽ do đại diện VKSND TPHCM thừa ủy quyền của VKSND tối cao công bố, trong đó nội dung vụ án thể hiện: Từ tháng 1/2014-8/2015, các bị cáo Thới, Vân và các đồng phạm đã cấu kết với một số tài xế, chủ xe tải thường lưu thông trên các tuyến đường thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM góp tiền đưa hối lộ cho Thanh tra giao thông (TTGT), CSGT để không bị xử phạt. Thới, Thái tổ chức in logo có số “68” và chữ “Garage Thành Đô”; Vân in logo chữ “xe chở hàng” bán cho chủ xe, tài xế giá từ 2,5-3 triệu đồng/logo dán làm mật hiệu nhận biết khi bị TTGT, CSGT kiểm tra. Thới và Thái đã bán được khoảng 15 ngàn lượt logo, thu lời bất chính gần 23 tỷ đồng và một phần số tiền này được dùng để đưa hối lộ cho cán bộ CSGT, TTGT các địa phương Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM. Thới, Thái và Vân đã đưa hối lộ cho 62 cán bộ CSGT, 18 cán bộ TTGT của 3 địa phương trên. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của 80 người này nhưng không có người nào thừa nhận đã nhận tiền để không xử phạt các xe quá tải.

Đây là phiên tòa sơ thẩm lần 2. Trước đó ngày 19/4/2018 TAND TPHCM xét xử sơ thẩm (lần 1). HDXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ hơn một số nội dung vụ án. Diễn biến mới nhất đến nay cho thấy cơ quan điều tra đã thực hiện việc đối chất giữa các bị cáo với CSGT, TTGT. Những lần đối chất này, các bị cáo có nhận diện được một số người và bảo lưu lời khai đã đưa tiền cho các cán bộ CSGT, TTGT, nhưng những người này không thừa nhận, cơ quan điều tra cũng không có chứng cứ gì thêm để khẳng định những lời khai của các bị cáo là có cơ sở. Đây cũng là lý do vụ án có các bị cáo bị truy tố tội “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ” nhưng lại không xác định được đối tượng nhận hối lộ - điều này đang khiến có nhiều luồng dư luận trái chiều…

Các bị cáo Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái, Huỳnh Tấn Thắng, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Mai Hữu Nhân, Trần Trọng Nhân, Mai Văn Thái Em, Nguyễn Minh Thiên, Lê Thị Cẩm Vân cùng ngụ tại TPHCM và đều bị truy cứu tội "Ðưa hối lộ". Cựu CSGT Nguyễn Cảnh Chân (nguyên cán bộ Phòng CSGT, CA tỉnh Ðồng Nai) bị truy tố tội danh "Môi giới hối lộ". Ông Chân còn bị tòa sẽ đưa ra xét xử ở khung hình phạt tăng nặng hơn so với truy tố của Viện kiểm sát.

Tân Châu