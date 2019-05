Hơn 100kg ma túy, cocain núp bóng bột cá, quà biếu về Việt Nam

Theo tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia), công an tỉnh TIền Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ vận chuyển trái phép 119kg cocain bằng đường biển về Việt Nam.



Trước đó, vào ngày 6/5 tại ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) -Công an tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp với C04 Bộ Công an; Đội 6, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra Container số hiệu TCNU5869923, số seal WHLE 657047 đi bằng đường biển từ Peru qua Đài Loan rồi đến cảng Cát Lái- TP. Hồ Chí Minh.

Tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần ( Cục Hải quan Bình Dương) là mặt hàng là bột cá, nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn thủy sản.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 túi xách trong suốt, bên trong khoảng 119kg cả bì, nghi là cocain.

Các gói ma túy tổng hợp với nhiều màu sắc khác nhau

Trong một diễn biến khác, ngày 8/5/2019, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy- Cục Hải quan TPHCM chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TPHCM), Đội 6- Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và PC04-Công an TP.Hồ Chí Minh kiểm tra 3 bưu kiện nhập khẩu từ châu Âu nghi vấn có chứa chất ma túy.

Trong đó, 2 bưu kiện được gửi từ Bồ Đào Nha và 1 bưu kiện nhập khẩu từ Đức về TPHCM thông qua dịch vụ bưu chính quốc tế, núp bóng dưới dạng quà biếu cá nhân phi mậu dịch.

Mở kiểm tra thực tế 3 bưu kiện trên, cơ quan Hải quan đã phát hiện và thu giữ khoảng 7,4 kg ma túy tổng hợp loại MDMA dạng viên nén (thuốc lắc).

Số ma túy này được các đối tượng cất giấu rất tinh vi, như: ép trong các vách thùng carton bao bì, ngụy trang giấu trong ruột những con thú nhồi bông, trong ruột của máy hát dĩa, trong các túi vải treo giày dép….

Vụ việc đang được Cục Hải quan TPHCM mở rộng điều tra, làm rõ.

Tuấn Nguyễn