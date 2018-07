Hỗn chiến bằng quả nổ, mã tấu khiến 2 người trọng thương

Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết đang tập trung điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ các đối tượng dùng mã tấu, rựa, quả nổ tự chế để giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại quán La Ngà Sông (xã Đồng Kho, Tánh Linh) khiến 2 người trọng thương…



Trước đó, Nguyễn Phước Quốc Dũng (còn gọi Tí Đô, SN 1985, ngụ xã Đức Tân, Tánh Linh) và 4 thanh niên địa phương điều khiển xe ô tô mang theo mã tấu, rựa đi đến quán La Ngà Sông. Tại đây, khi thấy Lê Thanh Mạnh (SN 1998), Trần Quang Hòa (SN 1992), cùng ngụ xã Đồng Kho đang nhậu với 3 người khác thì nhóm của Dũng lấy mã tấu lao vào chém tới tấp nhóm của Mạnh. Hậu quả, Hòa bị chém trúng tay trái và vùng lưng gây thương tích nặng.

Riêng Mạnh dùng quả nổ do mình tự chế đốt dây cháy chậm để ném vào nhóm của Dũng. Tuy nhiên, khi chưa kịp ném thì quả nổ bất ngờ phát nổ trên tay khiến Mạnh bị thương nặng cánh tay, vùng ngực, mặt và phải nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu. Trong khi đó, các thanh niên trong nhóm của Mạnh vẫn dùng chai bia đánh trả.



Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường và thu giữ một số tang vật liên quan. Điều tra ban đầu cho thấy, trước khi xảy ra đánh nhau tại quán La Ngà Sông, giữa Dũng và Mạnh xảy ra mâu thuẫn tại quán karaoke Bảo Lam (thôn 4, xã Đức Tân) do Dũng làm chủ. Ngày 8/7, tại quán Bảo Lam, Mạnh lấy trong người quả nổ tự chế ra và dọa sẽ đốt quán.



Qua xác minh của công an, 4 thanh niên đi ô tô với Dũng đến quán La Ngà Sông là Võ Thanh Sơn (SN 1979), Hà Quang Vinh (SN 1986), cùng ngụ tại xã Đức Tân; Trần Phước Quân (SN 1988), Phạm Văn Trọng (SN 1987), cùng ngụ xã Đồng Kho. 3 người khác trong nhóm của Mạnh gồm Trần Viết Mạnh Tuấn (SN 1993), Phạm Văn Công (SN 1992), Nguyễn Đăng Cường (SN 1996), cùng ngụ xã Đồng Kho.



Công an huyện Tánh Linh cho biết thêm, khi lực lượng chức năng đến để giải quyết vụ việc, một số thanh niên trong 2 nhóm trên đã bỏ trốn. Qua vận động, thuyết phục của gia đình và chính quyền địa phương, những thanh niên này đã ra trình diện. Cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra để xử lý theo quy định.

Theo báo Bình Thuận