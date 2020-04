Hỗn chiến trong đêm, hai thanh niên nằm gục bên vệ đường

Quảng cáo

Cụ thể, theo thông tin từ Công an quận Hải An, TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 10/4, trong khi đang tuần tra trên địa bàn, Tổ tuần tra vũ trang công an quận phát hiện hai thanh niên bị chém trọng thương tại khu vực ngã 3 Phương Lưu – Nguyễn Bình Khiêm. Thời điểm trên, đối tượng gây án không có mặt tại hiện trường.

Ngay sau đó, Tổ tuần tra đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, đồng thời thông báo tới các Tổ tuần tra các khu vực lân cận để truy bắt đối tượng gây án. Sau 30 phút, lực lượng công an đã bắt giữ và đưa nhóm nghi can gồm 5 người về trụ sở Công an phường Đông Hải 1.

Qua xác minh, nhóm nghi can gồm: Mai Văn Tuyến (SN 1991, ĐKTT thôn Đông Ninh, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng; Vũ Đức Cương (SN 1995, ĐKTT tại Sơn Đông, Tiên Thắng, Tiên Lãng; Lê Văn Thức (SN 1999, ĐKTT thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, Tiên Lãng); cả 3 đối tượng trên hiện đều ở nhà trọ tại 11/51 Phú Xá, Đông Hải 1, Hải An. Còn Phạm Ngọc Sơn (SN 1999, ĐKTT Hạ Lễ, Ân Thi, Hưng Yên; Triệu Thị Hoa (SN 1998, ĐKTT tại Quang Thành, Nguyên Bình, Cao Bằng) hiện tại ở An Trì, Hùng Vương, Hồng Bàng.

Đối tượng dùng dao chém khiến hai người trọng thương, ảnh: anhp.

Theo lời khai của nhóm đối tượng trên, vào tối cùng ngày, sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà trọ, nhóm thanh niên trên đi trên 2 xe máy để tìm đánh một người tên là Mạnh (hiện chưa xác định lai lịch) do có mâu thuẫn từ trước.

Khi đến khu vực ngã 3 Phương Lưu-Nguyễn Bỉnh Khiêm thì nhóm đối tượng gặp nhóm 4 người gồm Nguyễn Thiên Ân (SN 1996, ĐKTT 11/91 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân); Phạm Văn Lâm (SN 1998, ĐKTT thôn Kim, Vinh Quang, Tiên Lãng); Trần Mạnh Hùng (SN 1992, ĐKTT tại Tổ Đồng Tâm, phường Đồng Hoà, Kiến An, tạm trú tại ngõ 14 Vĩnh Lưu, phường Đông Hải 1) và Phạm Đình Sơn (SN 1995, ĐKTT tại Kiên Dương, Ý Yên, Nam Định, tạm trú tại Phương Lưu, Đông Hải 1).

Do nhầm tưởng đó là nhóm của Mạnh (người có mâu thuẫn từ trước) nên Tuyến điều Thức về nhà trọ lấy dao, và giao cho Cương phóng xe lên tiếp cận nhóm thanh niên để nắm tình hình. Ngay khi Cương điều khiển xe đến chỗ nhóm của Ân rồi rồ ga, khiêu khích, nhóm của Ân liền cầm gậy đuổi theo đánh, khiến Cương phải bỏ xe chạy bộ về hướng Đình Vũ.

Tiếp đó, Ân và Lâm tiếp tục đuổi theo còn Sơn và Hùng ở lại dùng gậy đập phá xe máy của Cương. Cùng lúc này, Mai Văn Tuyến dùng dao chặt (loại dao Thái Lan) do Thức đưa chém vào đầu, người của anh Phạm Đình Sơn và Trần Mạnh Hùng.

Hậu quả khiến Sơn và Tùng trọng thương và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu, trong đó Hùng có kết quả chẩn đoán vỡ xương sọ.

Hiện Công an quận Hải An đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

