Họp báo vụ đánh sập thủ phủ ma túy tại Lóng Luông

9h40: Theo thượng tá Trần Thanh Sơn, cả Tuân và Thuận là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép trên 27.000 bánh heroin. Chúng đã bị Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra từ năm 2012 tới nay nên đã bỏ trốn về bản Tà Dê.

Để đấu tranh, Công an tỉnh Sơn La đã lập chuyên án số 18TN với Nguyễn Thanh Tuân và 19TN với Nguyễn Văn Thuận. Tuy nhiên, do địa bản hiểm trở, các đối tượng xây dựng nhà gồm hầm ngầm, tường rào bao bọc… và trang bị nhiều vũ khí đồng thời thường xuyên có gần 20 đối tượng bảo vệ 2 “ông trùm” nên công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng được tăng cường tại các ngả đường vào bản Tà Dê trong ngày 28/6. Ảnh: VOV.

Ban chuyên án đấu tranh với Tuân và Thuận được thành lập từ 2015, do đại tá Phùng Tiến Triển - Phó GĐ Công an tỉnh Sơn La làm trưởng ban. Sau đó, ban được nâng cấp, đích thân GĐ Công an tỉnh làm trưởng ban chuyên án.