Hot girl 9X bị bắt quả tang tàng trữ hàng trăm viên ma túy

Ngày 30/6, Đồn Biên phòng Cửa Đại (Hội An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy.

Hứa Thị Hoàng Phi

Trước đó, lúc 21 giờ10 phút, ngày 25/ 6 tại chợ An Bàng (phường Cẩm An, Tp Hội An) tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa Đại bắt quả tang đối tượng Hứa Thị Hoàng Phi (SN 1994; trú tại Cẩm Hà, Hội An đang tàng trữ 5 viên ma túy tổng hợp. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận đang ngồi đợi người mua đến để giao số ma túy trên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phi, tổ khám xét đã phát hiện thêm 400 viên nén. Đối tượng Hứa Thị Hoàng Phi khai nhận 405 viên nén trên là ma túy tổng hợp. Tổ khám xét đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Hoài Văn