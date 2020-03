Hung thủ 53 tuổi đánh chết người vì nghi trộm chè nhà mình

Quảng cáo

Ngày 10/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Mạc Văn Liệu (SN 1967, trú tại xóm Mới, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp) và hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 3/3, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tiếp nhận thông tin trình báo của Công an xã Yên Hợp về nội dung: vào khoảng 19 giờ ngày 2/3, quần chúng nhân dân phát hiện ông Mặc Văn Hoạt (SN 1968, trú tại xóm Mới) nằm bất động trong vườn chè. Sau khi được đưa về nhà cứu chữa, đến 3h ngày 03/3, ông Hoạt đã tử vong. Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, xác định Mạc Văn Liệu là đối tượng khả nghi. Tối 3/3, Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mạc Văn Liệu.

Tại cơ quan công an, Mạc Văn Liệu khai nhận, vào chiều tối 2/3, sau khi đi uống rượu đám cưới về thì phát hiện ông Mạc Văn Hoạt đang chặt trộm chè trong vườn nhà mình. Đối tượng này đã dùng gậy tre đánh 2 phát vào vùng đầu của ông Hoạt và đẩy nạn nhân ngã xuống vườn sau đó gọi điện cho người nhà đến đưa ông Hoạt về nhà.

Được biết, giữa nạn nhân và hung thủ gây án có quan hệ anh em trong họ. Ông Mạc Văn Hoạt tâm tính không bình thường hiện đang sống cùng 3 người con, vợ đã mất từ lâu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ