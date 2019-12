Huy động hàng nghìn cảnh sát chống đua xe sau trận Việt Nam - Indonesia

Quảng cáo

19h tối nay (10/12) sẽ diễn ra trận chung kết bóng đa Nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tại Philippines.



Để đảm bảo cho người dân trong nước tham gia cổ vũ bóng đá an toàn, Công an TP Hà Nội đã lên phương án tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, trước trong và sau trận bóng, Công an TP Hà Nội huy động hàng nghìn cảnh sát thuộc Phòng CSGT, Trung đoàn CSCĐ, công an các phường, quận nội thành 100% ứng trực cắm chốt theo các phương án dự kiến. Theo đó, điểm nóng tại quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Từ Liêm.

Đáng chú ý, khu vực phố cổ Hồ Gươm, cảnh sát dự kiến sẽ ngăn rào phân cách cứng, phân luồng hạn chế phương tiện vào các tuyến phố đi bộ nhằm tránh các cổ động viên quá khích gây rối, cổ vũ đua xe, đua xe… gây ùn tắc, tê liệt giao thông.





Công an TP Hà Nội huy động hàng nghìn cảnh sát phân luồng, đảm bảo trật tự cho người dân cổ vũ bóng đá.

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, 100% quân số ứng trực gồm gần 1.000 cán bộ chiến sỹ trực tại gần 300 nút giao, cửa ngõ thủ đô đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng, nắm bắt tình hình trật tự, giao thông từ đó ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích, đua xe trái phép từ xa, đồng thời xử lý vi phạm gây ùn tắc, tai nạn. Đồng thời duy trì 30 tổ liên ngành đặc biệt tại các điểm nóng xử lý vi phạm, gây rối, đốt pháo, lợi dụng cổ vũ mang theo hàng nóng… và sử dụng hệ thống camera chỉ huy đèn giao thông để giám sát các điểm đông phương tiện.

Công an TP Hà Nội cũng huy động nhiều tổ công tác đặc biệt, cảnh sát hóa trang nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống, hành vi lợi dụng cổ vũ gây rối, đốt pháo…

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng CSCĐ - Công an TP Hà Nội cho biết, cùng với công tác phân luồng đảm bảo giao thông, đơn vị phối hợp với công an các quận, huyện nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cho nhân dân xem trận chung kết U22 Việt Nam và U22 Indonesia được diễn ra suôn sẻ.

“Tại các vị trí điểm trung tâm có màn hình lớn, khu vực công cộng cũng như các nhà hàng quán bar khu vực quận Hoàn Kiếm đều có lực lượng CSCĐ gác trực nhằm đảm bảo ANTT”- Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Nguyễn Hoàn