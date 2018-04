Kẻ 3 lần vượt ngục bị tuyên án tử khi buôn gần chục kg ma túy

Ngày 11/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 3 đối tượng về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó, Phạm Văn Hùng (SN 1970), trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Lô Văn Sao (SN 1983), trú xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Văn Tùng (SN 1990), trú tại xã Phú Thành về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, năm 1992, Phạm Văn Hùng bị tuyên phạt 6 năm tù về tội Cướp và Trộm cắp tài sản công dân. Vào tù chưa được bao lâu, Hùng đã tìm cách vượt ngục nhưng không thành và bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 2 năm về tội Trốn khỏi nơi giam giữ, nâng mức án phải thi hành lên 8 năm tù.

Năm 1996, Hùng trốn trại, gây ra một vụ cướp tài sản và bị bắt giữ. Bị cáo bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù về tội Cướp tài sản công dân và 4 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam. Đồng thời, Hùng được chuyển ra tỉnh Thanh Hóa thi hành án.

Khoảng 4 tháng sau, Hùng lại thực hiện tiếp một vụ vượt ngục. TAND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Phạm Văn Hùng 5 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam, cộng vào bản án cũ. Tháng 6/2011, Phạm Văn Hùng chấp hành xong hình phạt.

Bí cáo Hùng trước vành móng ngựa.

Năm 2015, Phạm Mạnh Hùng thiết lập đường dây mua bán ma túy từ Lào vào Việt Nam. Hùng để cháu của mình là Phạm Văn Tùng làm cánh tay phải đắc lực. Hùng thuê Lô Văn Sao trực tiếp giao tiền và nhận ma túy từ khu vực biên giới Việt – Lào đưa vào sâu trong nội địa trước khi giao cho y.

Tháng 6/2017, Hùng mua 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá và hơn 1kg ma túy tổng hợp với giá 153.000USD từ Lào. Hùng trả trước 70.000USD và 300 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán sau khi bán được hàng.

Ngày 30/9/2017, Lô Văn Sao đến khu vực biên giới Việt - Lào thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trao tiền và nhận ma túy. Ngày 1/10, Hùng nhận ma túy từ Sao và sai Tùng vận chuyển số ma túy về xuôi bằng xe máy, còn y điều khiển ô tô đi trước cảnh giới. Đến địa phận xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, Hùng và Tùng bị bắt giữ cùng với tang vật là 20 bánh heroin (tương đương 7kg) và hơn 2,1kg ma túy đá, ma túy tổng hợp. Sáng cùng ngày, Lô Văn Sao cũng bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Hùng, Lô Văn Sao mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Văn Tùng nhận mức án Chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cảnh Huệ