Kẻ đâm chết ‘hiệp sĩ’ qua lời kể của người thân

Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra các bị can trộm xe SH, sát hại các “hiệp sĩ” đêm 13/5. Trong số các bị can bị bắt giữ, Nguyễn Tấn Tài (tức Tài “mụn”, 24 tuổi, ngụ quận 12 , TP.HCM), người bị xác định là ra tay tàn độc với các “hiệp sĩ”, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiền sự về hành vi đánh bạc.

Hăm dọa “hiệp sĩ” Điều tra ban đầu, Tài không nghiện nhưng mê đá gà và mỗi lần tham gia tiêu tốn cả chục triệu đồng. Để có tiền đá gà, Tài không nhắm mấy loại xe cà tàng mà phải từ dòng Exciter, SH… đổ lên. Tài cùng đồng phạm thường xuyên rảo quanh các tuyến phố ở TP.HCM bẻ khóa trộm xe. Trước khi xảy ra vụ án trên, hai người trong nhóm Tài “mụn” đã bị nhóm “hiệp sĩ” bắt giữ nên Tài đe dọa các thành viên trong nhóm “hiệp sĩ”. Người này đã từng dụ một “hiệp sĩ” vào đường vắng ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc để đánh trả thù nhưng “hiệp sĩ” này kịp nhận ra, quay xe khỏi đường vắng. Tài còn chỉ mặt hăm dọa các “hiệp sĩ” và trong vụ trộm xe SH kinh hoàng, trước khi ra tay Tài nói lớn: “Bữa nay tao tính sổ”. Nỗi đau người ở lại Chúng tôi tìm đến nhà bà Ba, bà nội Tài “mụn” , ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm cụt. Bà Ba ngồi một mình ngoài ghế đá trước cửa, kế là rổ rau lang nằm chỏng chơ. Chiều tối nhưng bà chẳng buồn nấu cơm. Chúng tôi ngần ngừ chưa biết bắt đầu câu chuyện từ đâu đã nghe giọng bà nghèn nghẹn: “Nó giết người rồi, tôi biết nói gì đây. Tôi không biết hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào mà nó làm vậy…”. Bà Ba kể nhà Tài “mụn” có hai anh em, Tài là con lớn. Cha mẹ Tài ly hôn ngày hai anh em còn nhỏ, rồi hai đứa về sống cùng bà. Gánh xôi của bà cùng sự hỗ trợ của người thân nuôi hai anh em lớn khôn. “Hồi về đây nó bảy tuổi, em trai nó sáu tuổi. Người ta gọi Tài “mụn” nghe tưởng ghê gớm lắm chứ thực ra tại mặt nó nhiều mụn thôi. Hồi nhỏ nó sống cùng tôi. Học đến lớp 6, lớp 7 gì đấy thì nó nghỉ học. Nó hiền, sau này lớn thì theo ba đi ở trọ rồi lập gia đình. Thi thoảng nó cũng có ghé về đây thăm tôi, có khi một tuần, khi nửa tháng… ghé xíu rồi đi. Hỏi chuyện thì nó bảo nó đi làm phụ hồ, bốc vác kiếm cũng đủ ăn thôi. Nó nói sao tôi nghe vậy. Đâu ngờ…”. Câu chuyện liên tục đứt quãng bởi những khoảng lặng chứa đầy ký ức. Bà nhớ chuyện nghèo khó, phải dậy từ 1 giờ sáng để làm hàng đi chợ kiếm thêm tiền nuôi cháu. Bà Ba kể tiếp: Hôm vừa đi bán xôi về nhận tin đứa cháu đâm chết người bị bắt, bà như chết lặng. “Giờ tôi chẳng biết phải nói gì. Cháu tôi gây tội tày trời vậy, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và xin họ tha thứ”. Chia tay bà Ba, chúng tôi tìm về căn nhà vợ chồng Tài “mụn” sống trước đó thì mọi người cho hay vợ Tài đã dọn đi. “Có mấy khi thấy nó về nhà đâu. Nó đâm chết hai người, có chết cũng không hết tội, chỉ thương cô vợ đang mang bầu, nghe tin sốc quá. Nghe đâu cổ về quê rồi” - một người hàng xóm kể chuyện. Tội ác nào cũng phải trả giá. Nhưng nỗi đau của những người ở lại, là thân nhân của hai “hiệp sĩ” bị đâm chết và cả người thân Tài “mụn” là bà nội, là cha mẹ, người vợ đang mang thai…, là nỗi đau khó nguôi

Như chúng tôi đã thông tin, đêm 13/5, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình bám theo hai người nghi vấn. Khi đến trước số nhà 348C Cách Mạng Tháng Tám, phát hiện hai người này bẻ khóa xe SH, nhóm “hiệp sĩ” lao vào cưỡng chế nhưng bị tấn công bằng dao (sau này xác định kẻ tấn công là Nguyễn Tấn Tài ). Sự việc làm hai anh Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam tử vong, ba “hiệp sĩ” khác trọng thương. Đến hôm sau, Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Tài “mụn” bị bắt. Theo nhận định của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, hành vi gây án của Tài “mụn” và Phú là rất chuyên nghiệp, manh động và có sự phân công kế hoạch, nhiệm vụ...

Theo Pháp luật TPHCM