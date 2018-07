Kẻ đâm chết tình địch lĩnh án 8 năm tù

Ngày 3/7, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Trần Tiến Cường (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) 8 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Cường và chị Nguyễn Thị Lệ Bình (22 tuổi, ngụ Đồng Nai) có quan hệ tình cảm khi cùng làm công nhân ở TX.Dĩ An (Bình Dương). Vào sáng 20/10/2017, Cường đến phòng trọ của chị Bình tại KP.Thống Nhất, phường Dĩ An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tâm sự. Lúc này, anh Nguyễn Văn Chương (25 tuổi, ngụ Gia Lai), là bạn trai cũ của chị Bình cũng đến phòng trọ thăm chị Bình.

Cường bị tuyên án 8 năm tù về hành vi giết người

Khi thấy Cường đang ở trong phòng cùng chị Bình, Chương nổi cơn ghen lao vào đánh Cường ngất xỉu. Khi Cường tỉnh dậy, lấy xe đi về nhà thì bị Chương tiếp tục đuổi theo đánh. Trong lúc giằng co, Cường giật được con dao trên tay tình địch rồi đâm nhiều nhát vào người khiến Chương ngã gục xuống đất. Nạn nhân sau đó được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại phiên tòa chiều 3/7, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Tiến Cường 8 năm tù về tội “Giết người”.

Hương Chi