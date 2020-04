Kẻ đâm thiếu tá công an tử vong bị tuyên tử hình

Quảng cáo

Ngày 23/4, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm hai anh em bị cáo Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) về tội Giết người; bị hại là một thiếu tá Công an. Vụ án xảy ra vào chiều 30 Tết từng gây rúng động dư luận tại Cần Thơ.

Trước đó vào năm 2012, Giàu bị TAND quận Ninh Kiều phạt 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Minh có 6 tiền sự về các hành vi gây mất trật tự công cộng, gây thương tích, làm hư hỏng tài sản. Ngoài ra năm 2013, bị cáo này còn bị TAND quận Ninh Kiều phạt chín tháng tù vệ tội xúc phạm quốc kì.

Theo cáo trạng, Minh và Giàu là 2 anh em ruột đều có tiền án và nhiều tiền sự. Sau khi chấp hành án phạt tù, 2 bị cáo không ăn năn hối cải mà còn có nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội tại địa phương và nhiều lần bị Công an phường Thới Bình (quận Ninh Kiều) xử phạt vi phạm hành chính nên Minh và Giàu thể hiện thái độ thù ghét lực lượng Công an.

Minh (áo trắng) và Giàu nghe tuyên án - Ảnh: Kim Hà.

Vào chiều 24/1, anh Nguyễn Thanh Hải (ngụ cùng địa phương với 2 bị cáo) là Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội (nay là phường Tân An, quận Ninh Kiều) mặc trang phục Công an nhân dân đang khóa cửa nhà để đến làm nhiệm vụ tại đường hoa nghệ thuật.

Lúc này, Giàu nhìn thấy anh Hải nên đã đi vào nhà lấy dao tự chế, cán bằng gỗ mang ra trước cửa nhà, rồi mài xuống lề đường 2 lần. Tiếp đó, y sang nhà anh Hải và đặt dao lên yên xe của bị hại, rồi vô cớ lớn tiếng thách thức. Cùng lúc Minh cũng từ nhà đi qua giật cây dao từ tay Giàu thì bất ngờ lưỡi dao tuột ra khỏi cán.

Sau khi giằng co, Minh cầm được lưỡi dao, rồi đâm liên tiếp vào người anh Hải; còn Giàu thì cầm cán dao gỗ đánh liên tiếp vào vai, mặt, đầu của bị hại. Anh Hải bỏ chạy để thoát thân nhưng 2 bị cáo vẫn tiếp tục đuổi theo dùng hung khí tấn công cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Gây án xong, Minh đem dao đến Công an phường Thới Bình đầu thú. Riêng anh Hải được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng anh đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Theo kết luận giám định pháp y, Giàu có bệnh lí tâm thần là rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Minh có bệnh lí tâm thần là rối loạn nhân cách chống xã hội, hạn chế khả năng nhận thức do bệnh lí tâm thần. Tuy nhiên, cả hai đều có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

HĐXX nhận định, trạng thái tâm thần này là do ý thức không chấp hành pháp luật, bị xử phạt rồi sinh lòng thù ghét những người chấp pháp. Chính ý thức ngông cuồng đó đã tạo nên cách nghĩ và trạng thái tâm thần.

Trước lúc gây án, bị cáo Giàu còn uống nhiều bia rượu nên mất khả năng nhận thức đúng đắn, rồi gây sự với người khác. Các bị cáo hành động với quyết tâm rất cao, nhất định phải giết chết một người hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Minh mức án tử hình, bị cáo Giàu chung thân cùng về tội giết người.

Kim Hà