Kẻ đáng bác sĩ khai do ê kíp không 'nhiệt tình' chữa bệnh cho con mình

Sáng nay, 16/8, Công an thành phố Binh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Việt Bắc (biệt danh Bắc "lợn", 37 tuổi, trú tại thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Công an thành phố Ninh Bình cũng thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng đối với Đinh Việt Bắc để phục vụ điều tra.

Đinh Việt Bắc được xem là đối tượng giang hồ cộm cán tại khu vực Nam Định - Nình Bình - Ảnh: Hoàng Long

Theo kết quả điều tra ban đầu cho biết, lúc 3 giờ 15 ngày 9/8, Đinh Việt Bắc đưa con gái là Đ.D.T.M (2 tuổi) đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để chữa trị vết thương trên trán.

Tại đây, bác sỹ Lê Trần Cương tiếp nhận, thăm khám bệnh nhi. Đến khi điều dưỡng Bùi Thị Thu Hà đang sơ cứu vết thương cho cháu bé còn bác sỹ Cương đi ra ngoài, Bắc cho rằng ê kíp không quan tâm đến con mình nên đã chửi bới, sau đó lao đấm vào người rồi túm cổ bác sỹ.

Chiều 9/8, Đinh Việt Bắc đưa con vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Binh Bình để điều trị - Ảnh: Trích xuất từ camera

Khi cháu M. được sơ cứu, khâu vết thương ở Khoa Răng - Hàm - Mặt xong, Bắc quay lại Khoa Cấp cứu tiếp tục chửi bới, đòi đánh bác sỹ Cương và có lời nói thô tục.

Không dừng lại, khi Công an phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình nhận được điện báo đến đảm bảo an ninh trật tự, Bắc vẫn ngang nhiên chửi bới, đe dọa đòi đánh bác sỹ và có hành vi đấm vào trung tá Phạm Văn Hải - Trưởng Công an phường Nam Thành đang làm nhiệm vụ.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công an thành phố Ninh Bình huy động các lực lượng, tập trung điều tra truy xét đối tượng, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Bắc "lợn".

Cho rằng bác sỹ "thiếu nhiệt tình", Bắc lao vào hành hung kíp trực- Ảnh: Trích xuất từ camera

Chiều cùng ngày (9/8), cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình đã triệu tập và thực hiện tạm giữ hình sự đối với Đinh Việt Bắc để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Tại cơ quan Công an, Bắc đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ điều tra của Công an Ninh Bình, Bắc "lợn" từng có 1 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng". Đây cũng là đối tượng hình sự cộm cán, cầm đầu ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên tỉnh Ninh Bình - Nam Định.

Hoàng Long