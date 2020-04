Kẻ đánh bom khủng bố Cục Thuế Bình Dương lĩnh án 11 năm tù

Quảng cáo

Sáng nay (21/4), TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án đánh bom trụ sở Cục Thuế tỉnh này ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án 11 năm tù đối với Trương Dương, kẻ nhận tiền từ tổ chức khủng bố để đánh bom Cục Thuế Bình Dương.

Theo cáo trạng, trong lúc túng quẫn không có tiền, Dương đã tìm cách liên lạc với Lisa Phạm (thành viên tổ chức phản động chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đang định cư tại Mỹ) để xin viện trợ và được người này đồng ý. Lisa Phạm buộc Dương phải gia nhập tổ chức và làm theo chỉ đạo của mình.

Trụ sở Cục Thuế Bình Dương bị đánh bom làm tường đổ sập

Giữa tháng 9/2019, Lisa Phạm chỉ đạo cho Dương khảo sát trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương để thực hiện việc khủng bố. Thời điểm này, Dương đang làm tài xế cho một công ty tại TP Dĩ An (Bình Dương).

Khi được Dương báo cáo lại là trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương ra vào dễ dàng, không ai kiểm tra nên Lisa Phạm đã cử một người mang bốn trái nổ (1,2 kg thuốc nổ) đến giao cho Dương tại một cửa hàng tạp hóa trên đường Võ Thành Long (TP Thủ Dầu Một).

Trương Dương bị kết án 11 năm tù

Khoảng 8h40 ngày 30/9/2019, Dương đi ô tô vào Cục Thuế tỉnh rồi lấy bốn trái nổ giấu trong xe mang lên tầng một của tòa nhà bỏ vào thùng rác tại nhà vệ sinh nam. Dương xuống sân lấy ô tô dời đi và thông báo với Lisa Phạm là đã hoàn thành nhiệm vụ.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, bom phát nổ khiến các bức tường của nhà vệ sinh nam, nữ tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị sập, nhiều cửa kính của tòa nhà bị bể nát và làm hư hỏng một số tài sản khác. Rất may không có thiệt hại về người.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trương Dương. Về việc người gửi trái nổ cho Dương là Hà Xuân Nghiêm (57 tuổi, ngụ Tây Ninh) nhưng đã trốn khỏi nơi cư trú, chưa rõ tung tích. Hiện tại, cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can và truy nã Nghiêm.

