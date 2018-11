Kẻ đồng tính hành hạ bé ở Campuchia được tại ngoại do bị bệnh nan y

Ngày 26/11, TAND TP HCM cho biết vừa ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thành Dũng (SN 1982; quê TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Sau gần 2 năm bị tạm giam, Nguyễn Thành Dũng được cho tại ngoại do đang bị bệnh nan y. Trước đó, tháng 12/2016, Nguyễn Thành Dũng bị Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an bắt giữ do có hành vi bạo hành trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thành Dũng quen bạn trai đồng tính là Stefan Struik - chủ trang trại ở tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Stefan Struik đã cho Dũng tiền lập công ty tại Việt Nam. Trong thời gian sống chung, sau mỗi lần phê "hàng đá", Dũng hành hạ một bé trai 2 tuổi tại đây bằng cách chích điện vào người khi bé không mặc quần áo khiến bé đau đớn.

Khi bị bắt, Nguyễn Thành Dũng cho biết bé trai trong clip bạo hành là con của cặp vợ chồng làm việc trong trang trại của Stefan Struik. Khi cha mẹ bé đi làm, Dũng chơi với bé sau đó bạo hành và quay clip.

Sự việc được phát hiện khi một người bạn của cháu gái Dũng sử dụng điện thoại của Dũng thấy có 48 clip hành hạ trẻ em. Căm phẫn, người này nhờ bạn đưa lên mạng xã hội clip bạo hành để tố cáo hành vi của Nguyễn Thành Dũng. Sau khi công an vào cuộc, Nguyễn Thành Dũng bỏ trốn và bị bắt tại quận 7 (TP HCM).

