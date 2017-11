Kẻ đột nhập phòng ngủ bị vợ chồng gia chủ bắt quả tang

Ngày 14/11, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết vừa bắt Nguyễn Văn Dũng (20 tuổi, trú thị xã Kỳ Anh) để điều tra tội Trộm tài sản.Khoảng 13h ngày 13/11, Dũng lái xe tải "đi tuần" ở khu vực thị trấn Cẩm Xuyên. Khi qua nhà chị Thương ở tổ dân phố 6, thấy cửa cổng mở, anh ta lẻn vào.Dũng vào phòng ngủ định lấy điện thoại, máy tính thì bị vợ chồng gia chủ phát hiện, bắt ngay tại hiện trường. Dũng khai thiếu tiền nên đi ăn trộm. Chiếc xe tải do Dũng được thuê lái.Theo nhà chức trách, ba ngày trước, với thủ đoạn tương tự, Dũng đã thực hiện trót lọt một vụ trộm ở huyện Thạch Hà.Nghi can 20 tuổi này có bốn tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Theo VnExpress