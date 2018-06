Kẻ dùng kiếm đâm thấu ngực cảnh sát bị bắt

Chiều 15/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã bắt Nguyễn Tiến Thành (42 tuổi, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai), nghi phạm dùng dao đâm thấu ngực một cảnh sát.Theo cơ quan điều tra, Thành bị bắt khi đang ở một nhà nghỉ thuộc thị trấn Phong Thổ, Lai Châu. Tại đây, lực lượng chức năng cũng thu được chiếc kiếm tự chế có chiều dài gần 90cm, được cho là tang vật gây án.Trước đó một ngày, trung úy Đoàn Văn Minh (Công an phường Bình Minh, thành phố Lào Cai) cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thực thi lệnh khám xét nơi ở của Phạm Thị Giang do tình nghi liên quan đường dây buôn bán ma túy.Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ, Nguyễn Tiến Thành (42 tuổi, chồng của Giang) đã cầm dao đe dọa, lăng mạ để chống đối. Thành sau đó đâm trúng ngực trung úy Minh rồi bỏ trốn.

Theo VnExpress