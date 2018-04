Kẻ giết người man rợ, chặt đầu hàng xóm khai gì?

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) - nghi phạm chặt lìa đầu ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cùng địa phương) rồi vứt sang vườn hàng xóm, chém trọng thương Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng Công an phường 3 (TP Sa Đéc) đã có những lời khai ban đầu.

Theo lời khai của Tâm, giữa nghi phạm và ông Nhàn chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào. Tuy nhiên, do chiều 7/4, ông Nhàn vào vườn của Tâm nhưng không xin phép nên gã này dùng dao chém chết nạn nhân.

Sau đó, Tâm chém lìa đầu nạn nhân rồi ném sang vườn của ông Nguyễn Ngọc Minh (tổ trưởng khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc) phi tang.

Tâm cũng khai một mình gã gây án, không có ai trợ giúp. Tuy nhiên đây chỉ là lời khai ban đầu của nghi phạm. Công an vẫn đang xác minh, thu nhập chứng cứ.

Theo người dân cùng xóm, trước đây Tâm rất siêng năng, có thời gian đi làm bốc vác để nuôi vợ con. Sau đó tính tình Tâm thay đổi bất thường, nghỉ ở nhà và thường xuyên nhậu nhẹt rồi đánh vợ con, gây sự với hàng xóm nên bị chính quyền đưa đi đưa đi cơ sở giáo dưỡng.

“Tôi nhớ nó bị đưa đi cơ sở giáo dưỡng 21 tháng thì được về nhà. Lúc đầu về nó cũng bình thường nhưng ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Thời gian gần đây có thể do nắng nóng nên thần kinh nó có không ổn định. Có lúc đang ngồi, nó tự nhiên bật dậy cười hát nghêu ngao rồi nói xàm. Tôi nghĩ thằng Tâm bị thần kinh nhưng do gia đình không có tiền nên chưa đưa đi điều trị”, bà Nguyễn Ngọc Phượng, hàng xóm của nghi phạm nói.

Bà kể: “Hôm trước có người đến nhà đòi nợ con của thằng Tâm, mới bước vào đất nhà nó đã bị nó cầm dao rượt chém, may mắn họ chạy thoát. Ở đây người nào biết tính tình của thằng Tâm thì không bao giờ dám vô vườn của nó. Vô là nó chém chết”.

Còn ông Nguyễn Ngọc Minh - tổ trưởng khóm 3 nói: “Tôi sống mấy chục năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Nó vứt cái đầu nạn nhân sang vườn nhà tôi để 'chơi' tôi".

Trước đó, chiều tối 7/4, người dân ở phường 3 (TP Sa Đéc) hốt hoảng trình báo, tại số 72/8, đường Vườn Hồng (khóm 3) có một xác chết không đầu.

Công an phường 3 xuống hiện trường và xác định nạn nhân là Nhàn. Công an TP Sa Đéc phong toả hiện trường để khám nghiệm, thu thập dấu vết và xác định Tâm là nghi can, mời về làm việc.

Tâm dùng hung khí chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ. Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng Công an phường 3 dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để ngăn chặn hành vi của Tâm.

Tâm đã dùng 2 con dao chém nhiều nhát vào người làm Trung tá Minh bị thương nặng. Trung tá Minh được chuyển đến BV Chợ Rẫy cấp cứu. Tâm bị lực lượng công an khống chế bắt giữ.

