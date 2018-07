Kẻ mang 2 tiền án giả danh cán bộ kiểm dịch bị bắt

Theo đó, ngày 13/7, Công an phường Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bàn giao đối tượng Ngô Thanh Nam (31 tuổi, ngụ TP.HCM) cho Công an quận 9, TP.HCM để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, Nam điều khiển xe máy biển số 59B1 - 533.21 trên đường Nguyễn Xiển thuộc phường Long Bình, quận 9, TP.HCM thì phát hiện anh N.V.H. (26 tuổi, quê Sóc Trăng) đang chạy xe máy, phía sau chở một lồng gà. Lúc này, Nam tự xưng mình là cán bộ kiểm dịch và yêu cầu anh này xuất trình giấy tờ kiểm dịch, xuất xứ của số gà đang chở.

Nam tại cơ quan công an

Thấy anh H. không xuất trình được nên Nam đòi phạt rồi lục soát người nạn nhân lấy đi số tiền hơn 700.000 đồng. Nghi ngờ người này không phải là nhân viên kiểm dịch nên anh H. liên hệ với người thân đến giúp; đồng thời trình báo sự việc đến Công an Phường Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương.

Nhận được tin báo, công an tổ chức lực lượng chốt chặn, bắt giữ Nam đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai với thủ đoạn trên đã lừa đảo nhiều người buôn bán gia cầm để lấy tiền tiêu xài, ăn nhậu. Được biết, Nam đã có 2 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hương Chi