Kẻ 'ngáo đá' ném con từ mái nhà xuống đất bị khởi tố tội giết người

Ngày 2/12, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hà (SN 1985, trú tại khối 11, phường Hồng Sơn) để điều tra về hành vi Giết người. Đây là đối tượng đã ném con xuống đất sau khi khống chế nhiều giờ.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 9h45 phút (ngày 21/11), Lê Ngọc Hà - nghi can ném con từ mái nhà xuống đất đã bế theo con trai là L.N.H.Đ (SN 2017) đến nhà trọ của một gia đình thuộc đường Nguyễn Thức Tự, thuộc khối Tân Hòa, phường Vinh Tân để tìm vợ. Trước đó, vợ Hà đã bỏ nhà đi do mâu thuẫn gia đình.

Không tìm thấy vợ lại sử dụng ma túy đá nên đối tượng này không giữ được bình tĩnh đã bế con lên nóc nhà của dãy trọ rồi tiếp tục vượt qua qua nhiều mái nhà khác và hét lớn. Trên mái nhà, Hà nắm tay, chân con trai lắc qua, lắc lại nhiều và dọa ném con xuống đất. Hành động này khiến cháu bé hoảng loạn, khóc thét.

Công an bắt giữ đối tượng.

Nhận thông tin, Công an thành phố Vinh tiếp cận hiện trường, thuyết phục đối tượng thả cháu bé ra nhưng bất thành. Đến khoảng 11h, khi Hà bế con đi đến mái ngôi nhà 2 tầng thì tuột tay làm cháu Đ, rơi xuống mái tôn (độ cao chừng 5m), Hà liền nhảy xuống mái tôn bế cháu Đ. Tiếp tục thả xuống sân (độ cao khoảng 4m). Rất may, lực lượng công an đã tiếp được cháu bé.

Ngay sau đó, công an đã khống chế đối tượng Hà, đồng thời đưa cháu bé tới bệnh viện đa khoa thành phố Vinh cấp cứu.

Được biết, Lê Ngọc Hà từng có 1 tiền án liên quan tới ma túy, là đối tượng nghiện, có biệt danh là "Hà Đá". Trước đây, Hà đã có vợ và 2 đứa con nhưng do không thể tiếp tục chung sống với nhau nên 2 người chia tay. Sau khi chia tay người vợ đầu, Hà lấy vợ và có cháu L. N.H.Đ.

Hiện, Công an thành phố Vinh đang hoàn tất hồ sơ, điều tra xử lý đối tượng về hành vi Giết người.

Cảnh Huệ