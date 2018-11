Kẻ ngáo đá thả con trai từ tầng ba xuống

Theo đó, vào khoảng 9h45 (ngày 21/11), người đàn ông cởi trần ôm một bé trai đưa lên tầng 2 ngôi nhà ở ngõ 2, đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân (TP Vinh. Người đàn ông này liên tục hét to “Tôi muốn làm người lương thiện mà người ta không cho…” rồi tiếp tục ôm cháu bé vượt qua các mái nhà.

Người đàn ông ôm cháu bé đứng trên mái nhà.

Nhận được thông tin, Công an phường Vinh Tân, thành phố Vinh có mặt tại hiện trường, đồng thời điều động các thiết bị phụ trợ… để giải cứu cháu bé.

Trung tá Trần Văn Cần - Trưởng Công an phường Vinh Tân cho biết: “Nhận được tin báo của người dân về vụ việc, Công an phường đến hiện trường và xác định mức độ nguy hiểm nên báo lên Công an thành phố”.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành giải cứu đứa bé.

Theo người dân chứng kiến, đứa bé là con của người đàn ông này. Lực lượng công an không thể tiếp cận đối tượng khi trong tay đối tượng còn nắm giữ cháu bé. Loa phát thanh của công an liên tục vang lên nhằm thuyết phục người đàn ông thả đưa bé. Đến khoảng 11h15', đối tượng thả cháu bé từ trên tầng 3 xuống mái tôn, rất may lực lượng cứu hộ đã ôm được cháu bé.

Gần 2 giờ đồng hồ, đối tượng mới chịu thả đứa bé.

Ngay sau đó, công an đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở, cháu bé được đưa đến Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh để cấp cứu.

Đối tượng bị Công an khống chế.

Được biết, đối tượng trên tên Hà, trú tại phường Hồng Sơn. Do nghi vợ thuê nhà ở ngõ 12, đường Nguyễn Thúc Tự nên y mang con sang tìm.

Hiện, Công an thành phố Vinh đang điều tra làm rõ vụ việc.

Cảnh Huệ