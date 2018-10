Kẻ nghiện ma túy trồng cần sa trong vườn nhà

Thông tin từ Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) chiều 22/10 cho hay, cán bộ Công an huyện phụ trách địa bàn xã và Ban Công an xã Tân Liên đã phát hiện tại vườn nhà Lê Văn Công (SN 1990, thôn Đại Thủy, xã Tân Liên) trồng trái phép cây cần sa. Công là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay.

Qua thẩm định loài cây và kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có tất cả 19 cây cần sa được trồng trái phép tại nhà Công, với chiều cao bình quân 90cm/cây, tán mỗi cây rộng khoảng 65cm. Ngoài ra còn phát hiện một số dụng cụ để ươm giống, chăm sóc cây cần sa được thu giấu rải rác quanh vườn nhà Lê Văn Công.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

H.Thành