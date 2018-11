Kẻ ngụy trang ma túy trong túi trà lĩnh án tử hình

Ngày 30/11, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Nguyễn Xuân Long (28 tuổi, quê Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với trọng lượng 2kg ma túy.

Theo hồ sơ, Nguyễn Xuân Long mang giấu 2kg ma túi đá ngụy trang vào các gói trà, rồi đem từ Nghệ An vào Bình Dương để giao hàng. Đến 16/3, Long vừa đến Bến xe Lam Hồng, thuộc phường An Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương thì lực lượng trinh sát Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra phạm về ma túy Bộ Công an đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Long đang mang theo số ma túy trên, cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Long bị tuyên mức án tử hình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

Tại phiên tòa, Long đã thành khẩn khai báo toàn bộ vụ việc; đồng thời tỏ ra ăn năn hối lỗi trước hành vi của mình. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên án phạt tử hình đối với Nguyễn Xuân Long về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hương Chi