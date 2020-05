Kẻ sản xuất, tiêu thụ gần 1 tỷ đồng học in tiền giả... trên mạng

Quảng cáo

Như Tiền Phong đã đưa tin, mới đây, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với các đơn vị triệt phá thành công một đường dây in, tiêu thụ tiền giả với số lượng lớn.

Manh mối đầu tiên của vụ việc này xuất hiện vào ngày vào ngày 7/4/2020, khi 4 Công an huyện Hải Hậu phát hiện, bắt giữ Đỗ Mạnh Tường (20 tuổi, trú tại xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đang có hành vi tiêu thụ tiền giả. Khám xét tại chỗ, công an đã thu giữ của Tường 7,8 triệu đồng tiền giả.

Các đối tượng thường in tiền giả loại mệnh giá 100.000 đồng và 500.000 đồng - Ảnh: Hoàng Long

Lần theo manh mối này, Công an Nam Định đã tìm ra đầu mối của toàn bộ đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả nằm trong một căn nhà tềnh toàng ở xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Tại đây, công an đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Tác (24 tuổi) và Cao Văn Phương (25 tuổi), trú cùng xóm 16, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định đang có hành vi sản xuất tiền giả.

Nguyễn Văn Tác khai đã học in tiền giả qua mạng xã hội - Ảnh: Hoàng Long

Tại hiện trường, công an thu giữ các loại máy móc, vật tư phục vụ việc in ấn và 41 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Trong đó, Tác có vai trò là chủ mưu, cũng là người trực tiếp tham gia in tiền giả.

Lời khai của đối tượng chủ mưu này cho biết, bản thân Tác vốn không hề có trình độ gì. Để in được tiền giả, Tác đã lên mạng "tầm sư" học hỏi kỹ thuật in tiền giả. Sau đó, Tác "rủ" Cao Văn Phương hợp tác rồi đặt mua qua mạng xã hội những máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ việc in tiền giả.

Xưởng in tiền được đặt trong một căn nhà tuềnh toàng - Ảnh: Hoàng Long

Các đối tượng này đặt "xưởng" in tiền giả ngay trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng ở xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong gần nơi cư trú rồi hàng ngày triển khai in tiền tại đây và rao bán tiền giả trên mạng xã hội. Loại tiền Tác và đồng bọn thường làm giả là loại có các mệnh giá 100.000 đồng, 500.000 đồng.

Trái với suy nghĩ của nhiều người về việc in tiền giả cần phải có kỹ thuật tinh vi và máy móc hiện đại, lời khai của đối tượng in tiền cũng như kết quả khám xét của công an cho thấy, "máy móc, thiết bị" và nguyên liệu in tiền giả của đường dây này rất đơn giản, chỉ là máy in, máy photto, mực in, giấy... đều rất dễ mua trên thị trường.

Máy móc, thiết bị, nguyên liệu in tiền giả đều là thiết bị thông thường, dễ mua trên thị trường - Ảnh: Hoàng Long

Tuy nhiên, từ "xưởng in tiền" tuềnh toàng này, Tác và Phương đã in và bán ra gần1 tỷ đồng tiền giả cho 113 "đối tác" ở 38 tỉnh, thành phố trên cả nước với mức giá 1 triệu tiền thật đổi được 5-6 triệu đồng tiền giả. Số tiền mà 2 đối tượng này thu về từ bán gần 1 tỷ tiền giả 135 triệu đồng tiền thật.

Vụ việc đang được Công an Nam Định mở rộng điều tra.

