Kẻ sát hại dã man 2 mẹ con cụ bà khai do bị bỏ rơi, sỉ nhục

Chiều 8/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Ri (71 tuổi) – kẻ đã sát hại dã man cụ bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) và con gái của cụ là bà Võ Thị Dành (tên thường gọi là Phương, 45 tuổi, cùng ngụ ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

Tại cơ quan điều tra, bị can Ri đã thừa nhận do bị "vợ hờ" là bà Võ Thị B. (47 tuổi, chị ruột của bà Dành) bỏ rơi nên ghen tuông. Hơn nữa, do khi đến nhà cụ Năm để tìm gặp B. thì bị bà Dành dùng những lời lẽ sỉ nhục. Vì thế, bị can Ri đâm ra thù hận, sau đó ra chợ Kế Sách mua một con dao Thái Lan nên dẫn đến án mạng đau lòng khiến 2 người chết.

Như đã thông tin, đêm 5/1, ông Nguyễn Văn Đời (chồng của bà Dành) ngủ ở nhà trên, còn mẹ vợ cùng với vợ và con trai (12 tuổi) của ông ngủ nhà dưới. Khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, ông Đời nghe tiếng mẹ vợ la làng. Cùng lúc đó, tiếng một người đàn ông la to "tui bực tức lắm, vợ tui đâu?". Ông Đời tung cửa phòng chạy ra thì thấy ông Ri đang vật lộn và đâm bà Dành. Ông Đời kéo tay ông Ri ra thì bị nghi phạm này dùng dao định đâm nhưng ông Đời né được. Ông Đời chạy ra sân la làng và chạy sang kêu người cháu ở kế bên. Khi cả 2 chạy qua thì thấy cụ Năm và bà Dành đã tử vong.

Gây án xong, bị can Ri dùng xe máy chạy lên TP HCM lẩn trốn. Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) đã tung lực lượng lên TP HCM để phối hợp cùng C45 (Bộ Công an) truy bắt bị can Ri vào rạng sáng 7/1.

Đại tá Thái Văn Đợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết sau khi vụ án xảy ra, đích thân ông đã chỉ đạo cho lực lượng của nhiều phòng thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với VKSND tỉnh khám nghiệm hiện trường, phân loại đối tượng, lấy lời khai nhân chứng… Từ đây, xác định đối tượng Ri chính là nghi phạm.

"Khi tung lực lượng truy tìm tại chỗ nhưng không phát hiện tung tích đối tượng, chúng tôi cho một mũi trinh sát cấp tốc lên TP HCM để phối hợp với C45 xác minh các mối quan hệ của đối tượng. Từ đây mới bắt được nghi phạm" – đại tá Đợi thông tin.

Theo Người Lao Động