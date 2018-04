Kẻ trút mưa dao giết vợ 'hờ' khai uống 6 lon bia trước khi ra tay

Chiều 5/4, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ Tạ Văn Đúng (34 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi Giết người. Nạn nhân cùng quê với nghi can là chị Đỗ Kim Hồng (30 tuổi).



Oán hận vì vợ bỏ đi

Đúng khai với cảnh sát rằng anh ta cưới chị Hồng 6 năm nhưng hai người chưa đăng ký kết hôn. Vợ chồng họ thuê nhà trọ ở tỉnh lộ 43, quận Thủ Đức .Hàng ngày Đúng lái ôtô thuê, còn nạn nhân làm nhân viên cho một công ty ở chợ đầu mối Thủ Đức. Thu nhập của vợ chồng không cao nhưng những ngày đầu lên Sài Gòn ở, họ yêu thương, đùm bọc nhau.Cuộc sống êm đềm đến cuối tháng 4/2017, Đúng vô tình đọc được những tin nhắn của vợ với một người lạ. Người chồng ghen tuông nên gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn.Gần nửa năm sau đó, chị Hồng một mình rời nhà trọ. Đúng không biết vợ đi đâu nên suốt ngày mượn bia rượu giải sầu, không còn chí thú làm ăn. Từ đó, nghi can đâm ra oán hận vợ rồi nảy ra ý định giết chị Hồng.Gần đây, Đúng lần ra nơi vợ đang thuê phòng ở hẻm số 28, đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.Hai ngày trước, tài xế này âm thầm đến dãy nhà trọ trên thuê phòng, rồi bí mật quan sát, theo dõi mọi hoạt động của vợ. Đến trưa 5/4, Đúng nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt vào phòng chị Hồng rồi rời đi sau đó khoảng một giờ. Lúc này, nghi can quyết định ra tay.Đúng ra ngoài mua 6 lon bia và uống hết trong 30 phút. Người chồng sau đó cầm con dao tìm đến trước phòng vợ, đẩy cửa bước vào.Khi thấy người từng đầu ấp tay gối, nghi can đã đâm liền 5 nhát vào người chị Hồng. Nạn nhân cố vùng vẫy, cắn vào tay Đúng rồi hô hoán kêu cứu.

Nghi can tháo chạy khỏi hiện trường. Ảnh: Camera an ninh.

Thấy vợ gục xuống và nhiều người nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến thì bị Đúng cầm dao đe dọa rồi bỏ chạy. Camera an ninh gần đó ghi lại cảnh nghi can không mang dép khi rời khỏi hiện trường.Chạy được khoảng 200 m, Đúng vào nhà dân nói mình ngã xe và bị đánh rồi xin đồ lau khô các vết máu.Đúng sau đó thay áo mới rồi đón xe ôm tìm về nhà anh ruột ở quận 9, hẹn người này ra quán cà phê gặp nói chuyện lần cuối trước khi về quê tự sát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Đúng trước khi nghi can hành động dại dột.Chiều cùng ngày, nhiều người tập trung tại con hẻm nơi xảy ra án mạng để dõi theo vụ việc. Nhiều người giật mình khi biết nghi can ra tay quá tàn nhẫn với người từng là vợ của anh ta."Dù gì đi nữa, không còn thương thì đường ai nấy đi, sao phải ra tay tàn độc với người ta như vậy", bà Huyền ở đầu hẻm nói.Trưa 5/4, người dân trong hẻm 28 đường Hoàng Diệu 2 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ một dãy nhà trọ phát ra. Nhiều người chạy tới thì một thanh niên chạy vụt qua.Đi đến một phòng trọ ở tầng 1, các nhân chứng thấy một cô gái gục chết với nhiều vết thương trên người.Nghi can sát hại cô gái tháo chạy thục mạng khỏi hiện trường Nghi can sau khi sát hại cô gái đã tháo chạy thục mạng khỏi hiện trường. Người này sau đó bị công an bắt giữ.