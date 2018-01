Kẻ xâm hại tình dục khiến bé 13 tuổi tự tử lĩnh án 7 năm tù

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/9/2016, bà HTL (34 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau) đến Công an xã Tân Lộc tố giác việc con gái mình là HMK bị Bê xâm hại.

Vụ việc được Công an tỉnh Cà Mau thụ lý điều tra, tuy nhiên đến ngày 19/12/2016, Công an tỉnh Cà Mau lại có quyết định không khởi tố vụ án vì cho rằng lời khai của K. không có chứng cứ chứng minh hành vi của bị cáo.

Đến ngày 10/2/2017, gia đình tá hỏa phát hiện bé K. tự tử. Trước đó K. đã viết lại việc đã bị Bê xâm hại như thế nào và để lại thư tuyệt mệnh với nội dung chết không nhắm mắt nếu vụ việc không được làm rõ.



Vào tháng 4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu chỉ đạo các cơ quan khẩn trương điều tra làm rõ cái chết của bé K. Sau đó, ngày 19/9/2017, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng Bê để điều tra hành vi dâm ô đối với trẻ em.



Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6/2016 đến 9/2016, lợi dụng sự non nớt của bị hại, Bê đã dụ dỗ, gọi điện, viết giấy hẹn gặp và cho tiền để thực hiện hành vi xâm hại bé K. (sinh ngày 16/1/2004). Lời khai của bị hại cho biết tổng cộng Bê đã tám lần dâm ô với bé. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định được chính xác hai lần Bê có hành vi sờ soạng, hôn, dâm ô bé K. Thời điểm này bé K. chưa đủ 13 tuổi.



Liên quan đến vụ án, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cà Mau - Thượng tá Trần Hồng Lộc đã bị cách chức. Đồng thời một số cán bộ điều tra khác cũng bị cách chức và bị đình chỉ công tác.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh