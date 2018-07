Kêu gọi 30 người liên quan trùm ma túy tại Lóng Luông ra đầu thú

Trong buổi họp báo thông tin về việc triệt phá hai chuyên án TN18 và TN19 tại trụ sở Công an tỉnh Sơn La sáng 3/7, đại tá Phùng Tiến Triển - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh tội phạm ma túy mang bí số 18TN đối với Nguyễn Thanh Tuân, chuyên án bí số 19TN đối với Nguyễn Văn Thuận từ tháng 7/2015.

Sau nhiều năm trinh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nắm bắt được tại sào huyệt của hai ông trùm Tuân và Thuận chột có nhiều lớp tường bê tông kiên cố, rào thép lưới B40, hầm trú ẩn. Các đồi tượng còn lắp thiết bị hệ thống camera giám sát có máy phát dự phòng phát điện khi bị ngắt.

Cuối năm 2017, đầu năm 2018, ban chuyên án xiết chặt, kiểm soát an ninh quanh khu vực Vân Hồ (Sơn La), Hang Kia – Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình), Tuân và Thuận đã ngắt nhập ma túy với các đối tượng ở nước ngoài và ngừng cung ứng ma túy cho các đối tượng tại khu vực Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An… Đồng thời, nhóm này tàng trữ nhiều bình gas, xăng, lựu đạn và vũ khí để sẵn sàng chống đối khi cảnh sát xuất hiện vây ráp, bắt giữ.

Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La cũng thông tin nhiều chi tiết chưa từng công bố về vụ án này.

Nhiều xe đặc chủng được huy động trong cuộc vây ráp, tiêu diệt ông trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân.

Trước thông tin, trong quá trình vây bắt, tiêu diệt hai ông trùm, có thông tin cho rằng một số cán bộ, cảnh sát bị thương, đại tá Phùng Tiến Triển khẳng định: Thông tin 4 cảnh sát bị thương trong vụ truy bắt tội phạm ma túy ở bản Tà Dê là hoàn toàn sai. Sau khi chuyên án thành công, Ban thường vụ tỉnh ủy đã đến chúc mừng, khao quân ban chuyên án. Phần lớn các chiến sĩ ban chuyên án đều có mặt.

"Nếu có đồng chí nào bị thương thì đã đến thăm rồi. Nếu có đồng chí nào bị nặng hơn nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ thông báo. Ngoài ra, tài sản của người dân sinh sống gần nhà Tuân và Thuận không bị mất mát, hư hỏng gì”, đại tá Phùng Tiến Triển nói.

Nói về chiếc xe bọc thép dùng trong ban chuyên án, ông Triển chia sẻ tình hình tại Tà Dê phải dùng loại xe này, khi được phép mới dùng. Tên gọi chính xác là xe chuyên dụng, có bắn đạn và cả nhiều loại súng khác. Ngoài nhiệm vụ đặc biệt, xe chuyên dụng được sử dụng đưa người thân vào khuyên các đối tượng ra hàng.

Trả lời câu hỏi: Hiện tại bản Tà Dê, Lũng Xá, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) đã thực sự bình yên hay chưa? Người dân bên ngoài có thể đi lại tự do, an toàn? Đại tá Phùng Tiến Triển cho biết, sau khi triệt phá ổ nhóm tội phạm tại sào huyệt của Nguyễn Thanh Tuân, mọi người đều có thể ra vào và thực tế người dân đã trở lại sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, người bên ngoài vào bản vẫn nên cảnh giác bởi tại đây ngoài Tuân, Thuận còn nhiều đối tượng nghiện, tham gia vận chuyển ma túy. Trong quá trình vây bắt hai ông trùm, những đối tượng này bỏ trốn vào rừng, có thể trong thời gian tới sẽ trở về bên gia đình, người thân.

Lo lắng sẽ “ông trùm” khác

Người chủ trì buổi họp báo khẳng định việc triệt phá mắt xích quan trọng như Tuân, Thuận hay Tráng A Tàng là thành công lớn. Tuy nhiên cơ quan chức năng sợ sẽ có những kẻ như Tàng, Tuân, Thuận khác.

Công an Sơn La cung cấp thêm thông tin rằng 10 người sống cùng Tuân 3-4 năm nay, được đánh giá là thân cận, đã ra đầu thú sau lời kêu gọi của Ban chuyên án.

Giám đốc Công an tỉnh giao phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tổng đảm bảo an ninh trật tự ở Lóng Luông. Để ngăn ngừa việc tái lập "thung lũng ma túy", nhà chức trách đang có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và xử lý 30 kẻ còn lại đang trốn ở đây. "Chúng tôi đã có thông tin về chúng, đang thuyết phục không cần phải trốn trên núi nữa mà về với gia đình. Họ sẽ được giao cho chính quyền quản lý, tuy nhiên phải chấm dứt vi phạm pháp luật", Phó ban chuyên án nói.

Đại tá Phùng Tiến Triển cho biết, người ngoài có thể vào bản Tà Dê, tuy nhiên vẫn nên cảnh giác. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Công an yêu cầu họ chấm dứt toàn bộ hoạt động liên quan đến ma túy. Các cơ quan chức năng sẽ tạo ra môi trường lành mạnh để Lóng Luông, Vân Hồ không còn là "thủ phủ ma túy" nữa. Đây không phải nhiệm vụ riêng của công an mà toàn hệ thống chính trị. Làm sao để hình ảnh tội phạm ma túy tránh xa bà con. Giúp đỡ bà con việc làm, giống vốn để trồng trọt chăn nuôi, tránh xa ma túy. Họ sống ấm no bằng sức lao động chứ không phải nhờ ma túy.

Nguyễn Hoàn - Xuân Ân