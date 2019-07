Khách bị con chủ quán karaoke đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền 'bo'

Quảng cáo

Theo thông tin ban đầu từ công an, tối 30/7, Hoàng Ngọc N. (SN 1994, ngụ đường Đào Duy Anh, thành phố Huế) cùng với 4 người khác đến hát karaoke, ăn nhậu tại tiệm hát Hiếu Hà (phường Tây Lộc).

Sau chầu hát, anh N. ra thanh toán tiền thì xảy ra mâu thuẫn với ông Lê Đình Hiếu - chủ tiệm karaoke Hiếu Hà. Mâu thuẫn này liên quan đến chuyện trả tiền “bo” cho tiếp viên của tiệm hát.

Thấy hai bên to tiếng, xô xát, Lê Tuấn K. (16 tuổi, con ông Hiếu) chạy ra can ngăn nhưng không thành. Sau đó, nhóm của N. và người nhà chủ quán Hiếu Hà rượt đánh nhau. Khi đến đường Trần Quốc Toản, Hoàng Ngọc N. bị Lê Tuấn K. dùng tấm gương vỡ nhặt được bên đường đâm vào vai.

Mặc dù được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế, nhưng N. đã tử vong sau đó do bị đứt mạch máu ở vai và mất quá nhiều máu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đã vào cuộc thụ lý. Theo Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Huế, do vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi giết người, nên Công an thành phố Huế đã chuyển hồ sơ vụ án mạng kể trên lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế để phối hợp điều tra, làm rõ.

Ngọc Văn