Khách cầm dao cứa cổ tài xế taxi để cướp giữa đường

Khuya 19/7, tài xế Trần Văn Đại (quê Đồng Nai) lái taxi chở hai nam thanh niên từ TP HCM về Long An. Sau khi di chuyển được gần 20 km, đến nơi vắng thuộc khu dân cư Hoàng Long (TT Bến Lức), khách yêu cầu dừng xe đi vệ sinh.Khi cửa vừa mở, một nam thanh niên bất ngờ cầm dao kề cổ tài xế đe dọa, buộc đưa tiền. Anh Đại vùng vẫy, tháo chạy vào một nhà nghỉ gần đó cầu cứu, được người dân đưa đi bệnh viện."Chúng chưa cướp được gì, sau đó chạy bộ bỏ trốn vào khu dân cư. Nạn nhân bị thương nhẹ ở cổ hiện đã bình phục", thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu Công an Long An nói và cho biết đang truy bắt hai tên cướp.

Theo VnExpress