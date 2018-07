Khai quật tử thi sau 6 năm tử vong:Không thể xác định nguyên nhân chết

Ngày 19/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có Thông báo kết luận giám định vụ việc khai quật tử thi xác định nguyên nhân cái chết của bà Đào Thị Hoa (SN 1961, trú tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) - nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành).

Trước đó, ngày 12/9/2012, người thân bất ngờ phát hiện bà Đào Thị Hoa đã chết trong tư thế treo cổ ở núi Động Nen (xã Bắc Thành). Điều đánh nói, nạn nhân chết trong tư thế treo cổ nhưng chân chạm đất.

Thời điểm này, vì quá đau buồn nên gia đình đã quyết định không yêu cầu công an khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc mà tiến hành mai táng. Đại diện gia đình bà Hoa là anh Đào Quang Nghị (em ruột bà Hoa) cùng anh Thái Bá Võ, đại điện cho gia đình chồng bà Hoa, đã ký vào giấy cam kết với nội dung: Bà Hoa chết do tự sát (treo cổ).

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành chỉ khám nghiệm bên ngoài tử thi mà không giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân chết của bà Hoa nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Công an tỉnh Nghệ An khai quật tử thi nữ kế toán để điều tra nguyên nhân cái chết.

Tuy nhiên trải qua nhiều năm, nghi ngờ về cái chết của bà Hoa là bị sát hại nên gia đình nạn nhân đã làm đơn gửi cơ quan chức năng nhờ vào cuộc điều tra làm rõ. Phía gia đình nạn nhân cũng cung cấp nhiều chứng cứ bất thường như ngày đưa tang nạn nhân có người lạ in các thông tin làm tờ rơi rải đầy đường, hay điện thoại bà Hoa có hàng trăm cuộc gọi trước ngày mất tích.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đơn thư và đồng ý với yêu cầu của gia đình. Ngày 24/5/2018, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cơ quan chức năng tiến hành khai quật thi thể nạn nhân Đào Thị Hoa lên để lấy mẫu giám định, phục vụ công tác điều tra. Thời điểm này, thi thể nạn nhân Hoa vẫn còn nguyên vẹn, không bị phân huỷ.

Căn cứ vào bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã có kết luận: Tử thi đã phân hủy dạng xà phòng hóa, không có tổn thương rách da và cơ. Hệ thống xương không có tổn thương. Xét nghiệm vi thể: các mẫu phụ tạng đã bị phân hủy mất cấu trúc không còn khả năng đánh giá, nhận định. Xét nghiệm độc chất: trong phủ tạng không tìm thấy các chất độc thường gặp. Vì thế, CQĐT không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân cái chết của bà Đào Thị Hoa.

Cảnh Huệ