Khám nhà cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Ngoài bị khởi tố bị can, ông Phan Văn Vĩnh còn bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra và tước danh hiệu Công an nhân dân.

Quan sát của PV Tiền Phong tại hiện trường cho cho thấy, cánh các cánh cửa của căn nhà của gia đình ông Phan Văn Vĩnh tại số 199 Hàn Thuyên, TP Nam Định được đóng lại và căn nhà bị tắt điện hoàn toàn trước khi xuất hiện lực lượng an ninh khám xét. Hiện lực lượng an ninh đang tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Vĩnh.

Lực lượng an ninh phong toả hiện trường căn nhà khiến nhiều phóng viên có mặt tại hiện trường song không thể tiếp cận bên trong ngôi nhà.

Nhiều phóng viên không thể tiếp cận bên trong căn nhà. Ảnh: Đ.H

Cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát - Bộ Công an, để điều tra liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 04 tháng, về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tin ban đầu cho hay, ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố vì liên quan đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô hàng ngàn tỷ đồng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh.

Hiện trường căn nhà được phong toả. Ảnh: Đ.H

Nguồn tin cho hay, việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Vĩnh được thực hiện tại Phú Thọ.

Sau khi bị bắt, ông Phan Văn Vĩnh bị di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nguyên Trung tướng Phan Văn Vĩnh sinh ngày 19/5/1955, quê Nam Định. Trước khi được bổ nhiệm về Bộ Công an công tác, ông Vĩnh có thời gian dài làm việc ở Công an TP Nam Định, Công an tỉnh Nam Định. Ông Vĩnh từng đảm nhiệm cương vị Phó giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Phóng viên quan sát từ nhà kế cạnh. Ảnh: Đ.H

Ông Vĩnh cũng là đại biểu Quốc hội khóa 12 và là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

MINH ĐỨC