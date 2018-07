Khó xử lý đối tượng giang hồ khoe ‘của quý’ tại trạm BOT

Theo tin của Tiền Phong, Công an Nam Định đã xác định được đối tượng doạ nạt, có hành vi dung tục với khách nữ tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc hôm 22/7 vưa qua.Đối tượng giang hồ trên được xác định là Hoàng Văn Hậu (28 tuổi, ở xã Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định). Được biết, Hậu từng có tiền án, mới ra tù chưa lâu.Dù đã xác định được đối tượng trên, nhưng theo Công an Nam Định, lực lượng này chưa có cơ sở để xử phạt Hậu, do thiếu đơn của người bị hại. Theo đó, để xử phạt Hậu cần có đơn của người bị hại, sau đó căn cứu vào các hành vi của Hậu để xử lý.Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 16h30, ngày 22/7, một đối tượng xăm trổ, đeu nhiều vòng vàng đã có hành vi chửi bới, doạ nạt, thậm chí một số hành vi dung tục với nữ hành khách qua trạm BOT Mỹ Lộc nhưng không đồng ý trả phí.Theo các lái xe, họ chỉ sử dụng đường đầu tư từ ngân sách nhà nước, nên không đồng ý trả phí qua trạm BOT Mỹ Lộc.Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc là trạm thu hồi vốn cho dự án làm 3,9 km đường nối Quốc lộ 21B (từ trạm thu phí) tới Quốc lộ 10, và đoạn đường 550m nối Quốc lộ 21B với Quốc lộ 21A. Tuy nhiên, trong 6 làn xe của dự án, có 2 làn (sát dải phân cách) do ngân sách Nam Định đầu tư. Sự chồng chéo này đã dẫn tới những phức tạp, phản đối trạm thu phí này thời gian gần đây.

Lê Hữu Việt