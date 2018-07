Khởi tố 6 bị can liên quan vụ gây thất thoát 1.100 tỷ đồng tín dụng

Ngày 31/7, tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2018, đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan đến vụ việc sai phạm về hoạt động tại Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, cơ quan An ninh điều tra xác định có 6 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động vi phạm các quy định pháp luật gây thiệt hại khoảng 1.100 tỷ đồng. Cơ quan An điều tra cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can.

Đại diện ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai cho biết, sau khi xảy ra sự việc 6 Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Đồng Nai mất khả năng chi trả, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã đưa vào kiểm soát đặc biệt và chỉ đạo xử lý. Đến ngày 20/6 đã chi trả 3 đợt với gần 144 tỷ đồng.

Đức Minh