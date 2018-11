Khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê trong vụ án ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường

Ông Trầm Bê hiện đang thụ án 4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong một vụ án được đưa ra xét xử trước đó.

Cùng bị khởi tố và bắt giam với ông Trầm Bê lần này là 2 người nguyên công tác tại Ngân hàng Phương Nam (nay chuyển tiếp công tác sang Sacombank); việc khám xét nơi ở và làm việc 2 người của Ngân hàng Phương Nam cũ đã được tiến hành vào ngày 27/11.

Ông Trầm Bê bị khởi tố, bắt giam liên quan tới ông Dương Thanh Cường (SN 1966, trú tại TPHCM), nguyên TGĐ Cty Cổ phần Bình Phát (Cty Bình Phát), ông Cường ngày 22/9/2017 bị khởi tố để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

'Siêu lừa' Dương Thanh Cường trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu.

Theo thông tin ban đầu, ông Cường đang thi hành bản án tù chung thân về tội “Chiếm đoạt tài sản” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn mượn 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem thế chấp vay tiền ngân hàng, sau đó gán nợ. Bằng thủ đoạn này, Cường và đồng phạm đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án Dương Thanh Cường và đồng phạm, bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên kiến nghị Cơ quan CSĐT cần khởi tố bị can này thêm hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 1/2008, Cty TNHH Bất động sản FPT ký hợp đồng nguyên tắc với Dương Thanh Cường về việc hợp tác liên doanh vốn đầu tư dự án lô đất số 10 Âu Cơ, phường Tân Thanh (Tân Phú, TPHCM) để thành lập Cty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát. Trong hợp đồng nguyên tắc, Cty Bất động sản FPT đã thanh toán tiền đợt 1 là 10% cho Cty Bình Phát với số tiền hơn 41,5 tỷ đồng.

Tại hợp đồng cũng quy định, chậm nhất đến ngày 20/2/2008, Cty Bình Phát phải xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất số 10 Âu Cơ đứng tên chủ sử dụng đất là Cty Đông Phương Phát với thời hạn sử dụng lâu dài, ổn định. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Cường đã đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Nam vay 15.846 lượng vàng SJC.

Sau đó, Cty Bất động sản FPT đã phát hiện Cty Bình Phát vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký nên đề nghị chấm dứt hợp đồng và yêu cầu hoàn trả lại số tiền hơn 41,5 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh hơn 6,3 tỷ đồng, thời hạn chậm nhất đến ngày 10/1/2009. Cường đã ký văn bản cam kết trả 15 tỷ đồng đúng hẹn, số tiền còn lại sẽ trả cuối tháng 3/2009.

Tuy nhiên, đến hạn không có tiền trả nên Cường giao cho Cty Bất động sản FPT 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 27A, 27B, 27C phố Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) để bảo lãnh cho việc thanh toán. Tính đến ngày 12/3/2009, Cty Bình Phát mới trả cho Cty Bất động sản FPT 7,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại là hơn 34 tỷ đồng tiền gốc, chưa kể tiền lãi, Cường không còn khả năng thanh toán.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trưng cầu giám định 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phố Lê Quý Đôn, kết luận 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là giả, được làm bằng phương pháp in màu. Hiện vụ án Dương Thanh Cường, Trầm Bê và các bị can đang được tiếp tục điều tra.

Ngày 6/8/2017 TAND TPHCM tuyên phạt ông Trầm Bê 4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong ‘đại án’ Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB - giai đoạn 2). Ông Trầm Bê không kháng cáo, hiện đang chấp hành bản án này. Sai phạm của ông Trầm Bê trong ‘đại án’ VNCBN là cho ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ trịch VNCB) vay vay 1.800 tỷ đồng với 6 công ty “2 không”. Cụ thể là sau khi tiếp quản VNCB, ngày 19/4/2013 ông Danh cùng Phan Thành Mai (Nguyên Tổng giám đốc VNCB), Nguyễn Quốc Viễn (Cán bộ VNCB), đến Trụ sở Sacombank (166-268, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM) gặp trực tiếp ông Trầm Bê đề nghị cho vay tiền. Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp làm thủ tục cho ông Danh vay số tiền này. Ông Trầm Bê chỉ đạo 6 Cty con của VNCB do ông Danh lập ra để tiến hành việc vay mượn của Sacombank. Với thủ đoạn là lập và ký nhiều tài liệu giả, là bảng cân đối số phát sinh năm 2012; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; lưu chuyển tiền tệ; chi tiết tài sản cố định; tổng hợp nợ cuối kỳ… Tổng cộng, ông Trầm Bê cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng bằng pháp nhân 6 Cty con của ông Danh.

Tân Châu