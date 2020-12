Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh nữ sinh sau va chạm xe máy

Quảng cáo

Tối ngày 10/12, đại tá Võ Văn Minh, Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tấn Thành (sinh năm 1991), để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Thành là đối tượng đánh một nữ sinh lớp 10 sau khi va chạm giao thông. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 7/12 tại đường Bùi Ngọc Thu, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một. Thời điểm đó, Thành điều khiển xe mô tô biển số 95E1-800.61 chở theo vợ lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu.

Khi đi đến đoạn khu phố 5, Thành bất ngờ cho xe sang đường đột ngột. Đúng lúc này, em V.N.K.V (SN 2005) và một người bạn điều khiển xe đạp điện từ phía sau đi tới và đâm vào xe Thành. Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe ngã ra đường. Tiếp đó, một phụ nữ điều khiển xe mô tô ngay phía sau cũng không kịp xử lý đã lao vào hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra va chạm, Thành lao tới đá, đạp liên tiếp vào đầu và mặt nữ sinh V.N.K.V. Tiếp đó, đối tượng còn lấy gậy ba khúc đánh nạn nhân. Chỉ đến khi người dân ngăn cản Thành mới chở bạn gái rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ hình ảnh vụ việc được camera an ninh người dân ghi lại sau đó lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem phẫn nộ.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an TP Thủ Dầu Một đến ngay hiện trường làm rõ vụ việc. Qua thu thập thông tin từ nhân chứng tại hiện trường và của những người biết việc, Công an TP Thủ Dầu Một xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự nên đã tích cực truy xét đối tượng.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Tấn Thành đã thưa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Lê Tấn Thành từng có một tiền án 8 năm tù cũng về tội "Cố ý gây thương tích".



Hương Chi