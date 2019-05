Khởi tố, bắt tạm giam hiệu trưởng từng đến nhà điều tra viên bỏ lại 20 triệu

Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Thủ Thừa (Long An) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức (nguyên hiệu trưởng trường THPT Thủ Thừa) để điều tra về hành vi"Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, UBND huyện Thủ Thừa (Long An) đã thanh tra trường THPT Thủ Thừa phát hiện ông Nguyễn Văn Đức với tư cách là hiệu trưởng nhà trường đã gây ra nhiều sai phạm trong việc quyết toán một số hạng mục xây dựng tại trường. Số tiền thất thoát gần 50 triệu đồng.

Ngoài ra, thanh tra của phát hiện ông Đức còn có dấu hiệu làm giả các chứng từ, hồ sơ để thực hiện các quyết toán trên... Sau khi có kết luận thanh tra, ông Nguyễn Văn Đức bị kỷ luật và khai trừ Đảng. Vụ việc cũng được chuyển sang công an để điều tra.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đức bị phản ánh khi tối 11/4 đến nhà điều tra viên đang xử lý điều tra sai phạm của ông. Khi đến nhà điều tra viên, ông Đức đã bỏ lại một gói giấy, bên trong có 20 triệu đồng. Ngay sau đó, gia đình điều tra viên đã báo cáo lên công an, lập biên bản ghi nhận sự việc.

Văn Minh