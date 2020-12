Khởi tố, bắt tạm giam kẻ dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng

Quảng cáo

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Xuân Bình (21 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.





Theo kết quả điều tra vào khoảng 16 giờ ngày 16/11, khi các nhân viên Phòng Giao dịch Hóa An, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chi nhánh Bắc Đồng Nai, đóng tại KP An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa) đang làm việc thì Mai Xuân Bình đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo găng tay và mang theo ba lô đi vào khu vực quầy giao dịch. Tại đây, Bình bất ngờ rút trong ba lô vật giống lựu đạn để uy hiếp các nhân viên để cướp tài sản nhưng bất thành nên tháo chạy.

Sau 5 ngày điều tra, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ khi Bình đang lẩn trốn trong một phong trọ ở quận Gò Vấp, TP HCM.

Qua điều tra, Bình khai do túng tiền tiêu xài nên khi phát hiện phòng giao dịch nói trên thường vắng người đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Bình tìm ở khu vực bãi rác được 2 vỏ bình gas, dùng keo và dây điện kết lại giả làm lựu đạn để làm phương tiện gây án. Quá trình tẩu thoát, nhằm đối phó với công an, Bình vào khu vực hầm đá ở gần điểm gây án, vứt bỏ bộ quần áo mặc bên ngoài và ba lô, rồi chạy trốn về TP HCM.

Mạnh Thắng